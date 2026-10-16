Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第814回
軽さ追及
"卵より軽い"とうたう軽量ゲーミングマウス、プライム感謝祭セールで30％オフ！
2026年10月16日 22時00分更新
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Pulsar Gaming Gearsのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのワイヤレスゲーミングマウス「X2N CrazyLight / Medium（Uyuni White）」が販売中だ。参考価格は1万6249円だが、プライム感謝祭セールにより、30％オフの1万1374円で購入可能だ（10月16日時点）。
本製品は、「卵より軽い」とうたう約43gの軽量設計とミニマルなデザインが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。緻密な操作と高速レスポンスを実現させた「Turbo Mode」、ゲーミング向けに設計された光学スイッチなどが特徴だ。
軽くて使いやすいゲーミングマウスがセール対象に
ユーザーレビューを見ると“軽いのでとても疲れにくい／つかみ持ち・つまみ持ちにも対応しやすい／コスパ最強”といった声が寄せられている。現時点では30％オフの価格で買えるので、軽量のゲーミングマウスが欲しい人は早めにチェックしてみてほしい。
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