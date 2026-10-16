Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第813回
過去1ヶ月で500点以上購入されたSwitch 2用充電グリップ、プライム感謝祭セールで19％オフ！
2026年10月16日 21時45分更新
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Nintendo Switch 2用充電グリップをチェック
Amazon.co.jpにて、JSAUXの「Nintendo Switch 2用充電グリップ」が販売中だ。参考価格は1699円だが、プライム感謝祭セールにより、19％オフの1371円で購入可能だ（10月16日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2を2台同時に充電できるグリップ。充電しながらのゲームプレイが可能だ。そのほか、充電状態が一目でわかるLEDライト、軽く近づけるだけで自動で装着される磁気吸引式コネクター、持ち運びやすい軽量・小型設計なども特徴だ。
過去1ヶ月で500点以上購入された充電グリップ
ユーザーレビューを見ると“保護カバーを付けたままでも使える／充電しながら操作できるのも便利”といった声が寄せられている。過去1ヶ月で500点以上購入されたという本製品。現時点では19％オフの価格で買えるので、興味を持った人はチェックしてみては？
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