過去1ヶ月で500点以上購入されたSwitch 2用充電グリップ、プライム感謝祭セールで19％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Nintendo Switch 2用充電グリップをチェック

Amazon.co.jpにて、JSAUXの「Nintendo Switch 2用充電グリップ」が販売中だ。参考価格は1699円だが、プライム感謝祭セールにより、19％オフの1371円で購入可能だ（10月16日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2を2台同時に充電できるグリップ。充電しながらのゲームプレイが可能だ。そのほか、充電状態が一目でわかるLEDライト、軽く近づけるだけで自動で装着される磁気吸引式コネクター、持ち運びやすい軽量・小型設計なども特徴だ。

過去1ヶ月で500点以上購入された充電グリップ

ユーザーレビューを見ると“保護カバーを付けたままでも使える／充電しながら操作できるのも便利”といった声が寄せられている。過去1ヶ月で500点以上購入されたという本製品。現時点では19％オフの価格で買えるので、興味を持った人はチェックしてみては？