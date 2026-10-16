Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第812回
ぬるぬる画質OKの27型WQHD液晶ゲーミングディスプレー、プライム感謝祭セールにより28％オフの3万3880円
2026年10月16日 21時30分更新
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GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレー「M27Q2 QD ICE」が販売中だ。参考価格は4万6800円だが、プライム感謝祭セールにより、28％オフの3万3880円で購入できる（10月16日時点）。
最大210Hz駆動の27型WQHDゲーミングディスプレーが28％オフ
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のSS IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大210Hz、応答速度は1ms（GTG）、DCI-P3カバー率は99％、sRGBカバー率は150％、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4、USB Type-Cなど。
現時点では28％オフの価格で購入可能だ。27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのモデルが欲しい人は、セール終了までに本製品をゲットしてみては？
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