便利機能が多すぎるBIGBIG WONの定番ゲームコントローラー、プライム感謝祭セールで5％オフの8968円

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BIGBIG WONのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのゲームコントローラー「BIGBIG WON BLITZ2」が販売中だ。過去価格は9440円だが、プライム感謝祭セールにより、5％オフの8968円で購入可能だ（10月16日時点）。

本製品は、Nintendo SwitchやPC、スマホに対応するゲームコントローラー。4本指や6本指のグリップに対応する形状、キーボードのような確かな打鍵感を実現させた16個のメカニカルスイッチボタン、無線・有線接続、2000Hzポーリングレートの有線接続、マクロ設定が可能なPC・スマートフォン対応アプリなどが特徴だ。

便利機能が満載のゲームコントローラーがセール対象に

ユーザーレビューを見ると“使用感、コスパともに良し／形状、ボタンやスティックの配置、グリップ感問題なく、そのまま使える”といった声が寄せられている。

現時点では5％オフの価格で購入可能だ。マルチプラットフォームに対応するゲームコントローラーが欲しい人、多機能なゲームコントローラーが欲しい人にオススメできる。