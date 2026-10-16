Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第810回
Switch 2で使える充電ドック付ワイヤレスゲーミングヘッドセット、プライム感謝祭セールで24％オフ
2026年10月16日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Acerのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerのワイヤレスゲーミングヘッドセット「OHR652」が販売中だ。参考価格は1万6999円だが、プライム感謝祭セールにより、24％オフの1万2999円で購入可能だ（10月16日時点）。
本製品は、充電ドック付きのワイヤレスゲーミングヘッドセット。低遅延30ms以下の2.4GHzワイヤレス接続、迫力のある音から細かい音までクリアに届けてくれる50mmドライバー、2.4GHz・Bluetooth・有線の接続モード、最大120時間駆動の大容量バッテリーなどが特徴だ。
専用の充電ドックや3つの接続モードなどが便利！
ユーザーレビューを見ると“ゲーム環境がすっかり快適に／置くだけで充電できるドックが便利／3つの接続モードに対応しているため、用途に合わせて使い分けられるのも便利”といった声が寄せられている。
現時点では24％オフの価格で購入可能だ。充電ドック付きのゲーミングヘッドセットが欲しい人、有線・無線両対応のゲーミングヘッドセットが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第811回
トピックス便利機能が多すぎるBIGBIG WONの定番ゲームコントローラー、プライム感謝祭セールで5％オフの8968円
-
第809回
トピックスフルHDの次に欲しくなる27型QHD解像度ゲーミングディスプレーがプライム感謝祭先行セールで2万9800円
-
第808回
トピックスフルHD環境のゲームプレイで無類の強さ！ RX 9060 XT搭載のG TUNEゲーミングPCがプライム感謝祭先行セールで30万円切り
-
第807回
トピックス純正よりお得で高性能なら買うしかない！ GameSir製XBOX・PC有線コントローラーがプライム感謝祭先行セールで15％オフ
-
第806回
トピックスSwitch 2で活躍する背面ボタン＆ドリフト抑制有線コントローラー、プライム感謝祭先行セールで3000円切り
-
第805回
トピックスコスパで8.8型タブレット選ぶならコレ！ ゲームも遊べるXiaomi製がプライム感謝祭先行セールで10％オフ
-
第804回
トピックスRTX 5060搭載ゲーミングノートPCを狙うなら、ASUS製がプライム感謝祭先行セールで20万円切り
-
第803回
トピックス次の定番スペック「有機EL＆WQHD」ゲーミングディスプレーがタイムセールで6万5300円
-
第802回
トピックスコスパ最重視でゲーミングキーボードを選ぶなら。日本語配列＋テンキーレス機種がプライム感謝祭先行セールで5000円切り
-
第801回
トピックスSwitch 2のストレージ不足を解消したい人へ。1TBのNextorage製microSDがプライム感謝祭先行セールで4万円切り
- この連載の一覧へ