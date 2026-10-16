Switch 2で使える充電ドック付ワイヤレスゲーミングヘッドセット、プライム感謝祭セールで24％オフ

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Acerのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerのワイヤレスゲーミングヘッドセット「OHR652」が販売中だ。参考価格は1万6999円だが、プライム感謝祭セールにより、24％オフの1万2999円で購入可能だ（10月16日時点）。

本製品は、充電ドック付きのワイヤレスゲーミングヘッドセット。低遅延30ms以下の2.4GHzワイヤレス接続、迫力のある音から細かい音までクリアに届けてくれる50mmドライバー、2.4GHz・Bluetooth・有線の接続モード、最大120時間駆動の大容量バッテリーなどが特徴だ。

専用の充電ドックや3つの接続モードなどが便利！

ユーザーレビューを見ると“ゲーム環境がすっかり快適に／置くだけで充電できるドックが便利／3つの接続モードに対応しているため、用途に合わせて使い分けられるのも便利”といった声が寄せられている。

現時点では24％オフの価格で購入可能だ。充電ドック付きのゲーミングヘッドセットが欲しい人、有線・無線両対応のゲーミングヘッドセットが欲しい人は本製品をチェックしてみては？