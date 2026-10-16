Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第304回
高音質で配信を格上げ！NZXTのゲーミングマイク「CAPSULE ELITE」が63％オフで神コスパすぎる
2026年10月16日 21時00分更新
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集音バッチリのUSBマイク
「NZXT CAPSULE ELITE」
CAPSULE ELITEは、NZXTが販売するUSBマイクです。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール（※）で、6167円（63％オフ）で販売されています（10月16日現在）。参考価格は1万6546円なので、約1万円引かれています。
※プライム会員限定セール
本製品は、25mm大型コンデンサーカプセルと192kHz/24bitの高解像度録音に対応したUSBゲーミングマイクです。単一指向性（カーディオイド）設計により周囲のノイズを抑え、クリアで鮮明な声を届けます。
本体には直感的に操作できるダイヤルやミュートボタン、可動式スタンドを搭載。専用ソフト「NZXT CAM」を使えばイコライザー調整やノイズ抑制、背面のRGBライティングも自分好みに設定できます。
「NZXT CAPSULE ELITE」の特徴
192kHz/24bit＆大型カプセルで高精細な集音
25mmの大型コンデンサーカプセルにより、声の細かなニュアンスまで捉えたプロレベルのクリアな高音質を実現します。
周囲の雑音を抑える単一指向性カーディオイド設計
話し手の声をピンポイントでキャプチャし、余計な生活音などを抑えてゲーム実況やライブ配信のクオリティを高めます。
専用ソフトで音質やノイズ抑制を自在にカスタム
「NZXT CAM」対応で、EQ設定やノイズキャンセリング調整、マイクモニタリングなどを自分好みに手軽に変更できます。
まとめ：この価格はマジで神コスパ
おすすめしたいのは、「高音質なゲーミングマイク」を探している人です。ゲーム実況や動画配信、リモート会議などで需要が増した時代。いまならわずか6000円ちょいで本格的なマイクが手に入ります。
集音性はかなり高く、口を近づけなくても声を拾ってくれます。プライム会員限定のセールではありますが、ぜひ購入をご検討ください。
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