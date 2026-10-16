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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第303回

うおぉ極光壁！「テイルズ オブ エターニア リマスター」店頭品切れの報告もある人気RPG

2026年10月16日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「テイルズ オブ エターニア リマスター」をチェック！
 

ついに来た名作のリマスター！
「テイルズ オブ エターニア リマスター」

　テイルズ オブ エターニア リマスターは、バンダイナムコエンターテインメントが2026年10月15日に発売したばかりのロールプレイングゲーム。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、3758円で販売され、売れています（10月16日現在）。

　本作は、2000年に初代PlayStationで発売した名作RPG「テイルズ オブ エターニア」のリマスター版です。オリジナル版からの変更点として、目的地アイコンが付いたりオート戦闘が高速化できたりと、時間のない現代人向けに多くの“快適化”が入っています。

　フォントスタイルを「リマスター」と「クラシック」で切り替えられ、往年のファンにも配慮が行き届いているのがポイント。パッケージ版はリバーシブルジャケット仕様になっているので、飾って眺めるのも楽しいでしょう。

「テイルズ オブ エターニア リマスター」の特徴

2つの世界を巡る壮大で深いストーリー

　インフェリアとセレスティアという対面世界を舞台に、価値観や思いの違いと向き合いながら進む感動的な旅を体験できます。

コンボと連携が爽快な2Dアクションバトル

　術技や仲間の連携で敵を撃破する「A-LMBS」により、躍動感あふれるスピーディで自由度の高い戦闘が楽しめます。

リマスター版ならではの便利な追加機能が満載

　目的地表示やエンカウントOFF、オート戦闘の高速化など、快適に遊べる機能が充実しオリジナル版の雰囲気も選択可能です。

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まとめ：あのころ《極光術》に興奮した同士たちへ

　おすすめしたいのは、「かつてエターニアを遊んだ人」です。主人公リッドが物語終盤で使えるようになる《極光術》に興奮し、画面の前でボタンを同時押ししながら「うぉぉぉ！」と叫んでいた人、お待たせしました。いま再び26年越しに叫ぶときです（え、叫びましたよね？）。

　シリーズ3作目ながら評価の高い作品なので、もちろん初見の人にもおすすめです。ヒロイン・ファラの「イケる、イケる！」など、印象的なセリフも多い本作。旅を終える頃には仲間たちとのかけがえのない絆を感じられることでしょう。

　リバーシブルジャケット仕様で、プレイ後に飾るコレクションとしての価値もあるパッケージ版。店頭では売り切れとの報告もあるので、この機会に購入を検討してみては。

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