Kindle漫画セール情報「推し漫」 第305回
みんなー！大罪キャラの中で誰が好き？『七つの大罪』全巻50%還元【Amazonマンガ週末祭】
2026年10月16日 17時00分更新
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10月第3週（10月16日～18日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「受賞歴ありの注目作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から今回は、鈴木央センセイの『七つの大罪』をご紹介。
大罪キャラはみんな魅力的だけど、私はやっぱりエスカノール！
『七つの大罪』のキャラのなかで誰が好きか？と聞かれれば、やはりこの人を置いてほかにはいないでしょう。傲慢の罪（ライオン・シン）エスカノール！！
作者の鈴木央センセイも「強くなりすぎちゃった」と言うほどの強さをほこり、その傲慢さ、不遜さがあまりにも心地良いキャラ、エスカノールですが、エスカノールが強くなりすぎた理由は、そもそも、鈴木センセイが、7対7の同一人数の敵味方を用意し、一対一で戦わせる展開が都合がよすぎて好きではなかったからなんだそう。
そこで敵を〈十戒〉の10人に。一人では倒せない敵がいる一方、一人で何人も倒す仲間がいてもいい。先の読めない戦いにしようとした結果、エスカノールが想定以上の強さになったとのこと。人数差を、腕力で埋めてしまったのがエスカノールなんです。やべぇ。やっぱり好きｗ
「第39回 講談社漫画賞（2015年）：少年部門受賞」受賞
七つの大罪
鈴木央 (著)
全41巻（完結）
24,354円 ＋ポイント還元 12,177 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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