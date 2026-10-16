バンダイナムコエンターテインメントは、10月15日にNintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|Sで、本日10月16日にPC（Steam）で、『テイルズ オブ エターニア リマスター』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3960円、ダウンロード専売のデラックスエディションが6930円だ。

発売を記念して、ローンチトレーラーを公開中。インフェリアとセレスティア、二つの世界が空を挟んで向かいあう対面世界「エターニア」を舞台に繰り広げられる、リッドたちの冒険を詰め込んだ映像となっているので、ぜひともチェックしよう。

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/OYDpX3BoLjE

■作中登場する“メルニクス語”関連施策を実施中！

本作に登場するメルディが話す、セレスティアの公用語「メルニクス語」。発売を記念して、「メルニクス語クイズ＆ジェネレーター」や「テイルズ オブ」シリーズ公式ポータルサイト「テイルズチャンネル＋」の期間限定メルニクス語対応など、関連施策を展開中だ。ぜひ楽しもう。

また、メルニクス語はテイルズチャンネル＋だけでなく、さまざまな場所に登場している。詳細はテイルズチャンネル＋公式Xを確認してほしい。

●「メルニクス語クイズ」＆「メルニクス語ジェネレーター」実施中！

テイルズチャンネル＋公式Xでは、「メルニクス語クイズ」を実施中。さらに、クイズに挑戦すると、自分の好きな言葉をメルニクス語へ変換できる「メルニクス語ジェネレーター」を利用できる。ぜひ挑戦してみよう。

▼クイズ＆ジェネレーターへの参加はこちらから：

https://bond-cp.tales-ch.jp/

●「テイルズチャンネル＋」が期間限定でメルニクス語に対応？！

「テイルズ オブ」シリーズ公式ポータルサイト「テイルズチャンネル＋」では、一部ページが期間限定でメルニクス語表記になっている。対訳表を片手に、メルニクス語に変わったサイト内のコンテンツをぜひ楽しもう。

▼公式ポータルサイト「テイルズチャンネル＋」はこちらから：

https://tales-ch.jp/

■『テイルズ オブ エターニア リマスター』とは？

『テイルズ オブ エターニア リマスター』は、2005年に発売されたPSP（PlayStation Portable）版『テイルズ オブ エターニア』をベースとしたリマスター作品。二つの世界を舞台に紡がれる重厚なストーリーや、スピーディで躍動感ある2Dバトルアクション「アグレッシブ リニアモーションバトルシステム（A-LMBS）」はそのままに、快適なプレイをサポートする便利機能を多数実装して、リマスターとして甦る。

《変われる強さ、変わらぬ想い》

インフェリアとセレスティアという、2つの世界が空を挟んで向かい合う対面世界エターニア。

インフェリア辺境の村ラシュアンに暮らす、主人公「リッド」と幼なじみの「ファラ」は、もう一つの世界セレスティアから来た少女「メルディ」と出会い、両世界が衝突する“グランドフォール”が迫っていることを知る。

リッドと仲間たちは、万物の現象を司る大晶霊の力を借りて危機を阻止するため、2つの世界を巡る壮大な旅に出ることに――。

旅のなかで、異なる世界の価値観、文化の違いによるさまざまな人の思いや生き方を目にし、主人公と仲間たちは自らの内面と向きあっていく――。

●感動体験はそのままに、より遊びやすく

目的地アイコンの表示や快適なプレイをサポートするブースト機能、オート戦闘時の高速モードなど、リマスター版ならではの便利機能を多数追加し、より快適にゲームを遊べる。さらに、グラフィックとSEはモード切替機能によって、オリジナル版の雰囲気を味わうことも。

●デジタルアートブック＆サウンドトラックなどの豪華特典が付属するデラックスエディションも発売中！

●デラックスエディション（ダウンロード版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・バトルBGMパック

・超成長促進！アイテムセット

※PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（STEAM）はダウンロード専売です。

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

▼購入はこちらから：

・Nintendo Switch 2 版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000038272.html

・Nintendo Switch版：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000038271.html

・PlayStation 5／PlayStation 5版：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA29161_00-TOEREDLXEDITION0

・Xbox Series X|S版：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9P30VHWQXPS0

・PC（Steam）版：https://store.steampowered.com/app/3470960/_/

【ゲーム情報】

タイトル：テイルズ オブ エターニア リマスター

ジャンル：永遠と絆のRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch／PS5／PS4／XSX|S：発売中（2026年10月15日）

PC（Steam）：配信中（2026年10月16日）

価格：

通常版：3960円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：6930円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）