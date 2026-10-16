Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第302回
240Hz＆0.5msで勝つ！Dellの23.8型IPSゲーミングモニターが約1万3000円の超特価
2026年10月16日 19時00分更新
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勝負の決め手は240Hz＆0.5ms
「Dell SE2426HG」
Dell SE2426HGは、23.8型のゲーミングモニターです。Amazon.co.jp限定商品として、プライム感謝祭セールで1万3280円（26％オフ）で販売されています（10月16日現在）。
本製品は、240Hzの高リフレッシュレートと0.5msの応答速度を備えたモニター。発色と視野角に優れた高速IPSパネルを採用し、sRGBカバー率99%の鮮やかな映像表現を実現します。
AMD FreeSync PremiumやHDMI VRRに対応し、画面のズレや遅延を防止。さらに、有害なブルーライトを低減するTÜV 3つ星認定のアイケア機能で長時間のプレイも快適です。
「Dell SE2426HG」の特徴
240Hz駆動＆0.5msの高速応答でヌルヌル動く
超高速なリフレッシュレートと応答速度により、激しい動きのゲームでも残像感や入力遅延を抑えた滑らかな映像を楽しめます。
色鮮やかで視野角が広いFast IPSパネルを採用
sRGB 99%の広色域と高速IPSパネルにより、どの角度から見ても色彩が美しく、コンテンツの魅力を最大限に引き出します。
ブルーライトを軽減するTÜV認定の目に優しい設計
TÜV Rheinlandの3つ星認定を取得し、色味を損なうことなく有害なブルーライトをカットして長時間の目への負担を減らします。
まとめ：ヌルヌル動くDellのモニター
おすすめしたいのは、「廉価で高リフレッシュレートのモニター」を探している人です。約1万3000円でフルHD／240Hzの映像を描画できるなら、かなりの破格と言えます。
シューター系ゲームだと応答速度の違いで勝敗を左右することもありがち。0.5msという高速応答時間なら、きっと満足できるでしょう。Dell製品なので品質もお墨付きです。お買い得なこの機会を、お見逃しなく。
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