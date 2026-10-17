なぜブラック・ジャックの髪は白と黒のツートンなのか 手塚治虫『ブラック・ジャック』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

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今回は手塚治虫センセイが生み出した医療マンガの傑作『ブラック・ジャック』をご紹介。

白い髪は、ただのツヤのつもりだった

ブラック・ジャックの顔の傷や白黒の髪には、壮絶な過去が刻まれています。しかし手塚治虫オフィシャルウェブの記述によれば、手塚センセイ、実は描き始めたときには、なぜBJの顔に傷があるのか、その理由を考えてはいなかったんだそうです。白い髪も、最初はただの光のツヤのつもりで描いていたとのこと。

『ブラック・ジャック』はもともと5回ほどの短期連載で始まった漫画で、素性を明かさず、どこかで奇跡の手術を続けている謎の医者として、姿を消す予定で、大金を取るのに崖っぷちに建つオンボロの家に住んでいる理由も決めていなかったそうです。

連載が続き、ピノコやキリコ、本間教授など、サブキャラが加わっていく過程で、それぞれの理由を後付で考えていったそうで、最初から生い立ちやメスを振るう理由が決められていたわけではなかったということなのですが、週刊連載を続けながら、とりあえず作ったキャラクターに魅力的な設定を加えていけるのですから、やはり天才の所業としか言いようがありませんね。

「第4回日本漫画家協会賞（1975年） 特別優秀賞」、「第1回講談社漫画賞（1977年） 少年部門」受賞

ブラック・ジャック

手塚治虫 (著)

全25巻（完結）

11,825円 ＋ポイント還元 5,925 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

日本人であること以外、素性も本名も分からない天才外科医ブラック・ジャック。無免許ながら、その腕は神業と呼ばれ、世界中から治療困難な患者や訳ありの依頼が持ち込まれる。しばしば法外な手術料を要求し、冷酷な医者のように見えるが、患者の境遇や命への執着を見極めたうえで、ときには金以上の支払いを求め、ときには報酬を受け取らずに執刀することも。



各話では、難病、事故、奇病、医療制度、親子、復讐、戦争、貧困、老い、安楽死など多様なテーマが扱われる。ブラック・ジャックのそばには、彼が生み出した小さな少女ピノコがいて、表には出さないブラックジャックの情に厚い素顔を照らす。患者一人ひとりの人生と、ブラック・ジャック自身の過去や信念が少しずつ浮かび上がる医療ヒューマンドラマの連作短編集。