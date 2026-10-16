Kindle漫画セール情報「推し漫」 第304回
校了日に1時間で描かかれたキャラが大人気に『ゲームセンターあらし』全巻50%還元セール【Amazonマンガ週末祭】
2026年10月16日 17時00分更新
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10月第3週（10月16日～18日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「受賞歴ありの注目作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回はすがやみつるセンセイの『ゲームセンターあらし』をご紹介。
校了日に1時間で作られたあらしの顔
赤いキャップにハネた前髪、口から覗く大きな出っ歯。この特徴を伝えるだけで、人によってはすぐにその顔を連想できる本作の主人公・石野あらし。
本作『ゲームセンターあらし』は、当初、すがやセンセイがコロコロ編集部からの依頼で引き受けた読み切り漫画からスタート。
依頼時点で編集者からは「テレビゲームの読み切りマンガを描いてくれませんか？ タイトルは『ゲームセンターあらし』です」と告げられたそうなのですが、その依頼内容がすごかった。「実は今日が表紙の校了日（印刷所に入稿する最終日）だから急いで顔だけ5案ほど描いてくれ」と言われたそうで、お使いに出向いた学生がセンセイの到着する約1時間の間に主人公候補を5案描いたんだとか。やってることはめちゃくちゃですが、昔の雑誌業界ってみんなそんな感じなので（笑）。
すがやセンセイが一押しとして色までつけた案はボツになり、みんながよく知るキャップに前髪ハネで出っ歯の少年があらしになったのだそうです。あれだけみんなの記憶に残るキャラなので、センセイが練りに練って誕生したのかと思いきや、コロコロ編集部の目利きによるものだったとは。やってることはめちゃくちゃですが、さすがです。
「第28回小学館漫画賞・児童部門」（1982年）受賞
ゲームセンターあらし
すがやみつる (著)
全17巻（完結）
8,415円 ＋ポイント還元 4,216 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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