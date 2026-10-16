Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第301回
Switch 2 に直結でドック不要！144Hz対応の16型2.5Kゲーミングモニター
2026年10月16日 19時00分更新
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Nintendo Switch 2 接続にドック不要
「kksmart モバイルモニター NK-16H」
モバイルモニター NK-16Hは、kksmartが販売する16型モニター。Amazon.co.jpでは1万9949円（20％オフ）で販売されています（10月16日現在）。
Nintendo Switch 2 とのType-C直結に対応したモバイル・ゲーミングモニターです。2.5K（2560×1600）解像度や100%sRGBの広色域、最大144Hzのリフレッシュレートを備え、高精細かつ滑らかな映像を楽しめます。
重さ約670g、最薄部8mmと軽量薄型で、175°まで調整できる自立スタンドや背面端子配置、VESAマウント対応など使い勝手にも優れた1台です。
「kksmart モバイルモニター NK-16H」の特徴
Switch2とType-Cケーブル1本で直接つながる
ドックを使用せずにType-Cケーブル1本でSwitch 2と接続でき、外出先でもすっきりとした環境でゲームを楽しめます。
2.5K高解像度＆144Hz駆動で美しく滑らかな映像
2560×1600の2.5K高解像度と144Hzのリフレッシュレートにより、細部まで鮮明で残像感のない映像を表示できます。
軽量670gの薄型設計＆自由な角度に動く自立スタンド
持ち運びやすい約670gの軽量ボディに0〜175度まで調整できるスタンドを内蔵し、縦置きやVESA設置にも対応します。
まとめ：ケーブル1本でいいのは楽
おすすめしたいのは、「Switch 2をもう少し大きな画面で遊びたい人」です。テレビは家族が使ってて遊べない、でも携帯モードだと画面が小さいし目と手が疲れる……。そんな人にはピッタリの選択肢です。
接続も電源のほかはSwitch 2とUSB-Cケーブルでつなぐだけ。薄いので片付けもラクラクですし、画面も2.5K解像度ですっごく綺麗です。セールでお買い得なこの機会を、お見逃しなく！
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