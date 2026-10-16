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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第301回

Switch 2 に直結でドック不要！144Hz対応の16型2.5Kゲーミングモニター

2026年10月16日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「kksmart モバイルモニター NK-16H」をチェック！
 

Nintendo Switch 2 接続にドック不要
「kksmart モバイルモニター NK-16H」

　モバイルモニター NK-16Hは、kksmartが販売する16型モニター。Amazon.co.jpでは1万9949円（20％オフ）で販売されています（10月16日現在）。

　Nintendo Switch 2 とのType-C直結に対応したモバイル・ゲーミングモニターです。2.5K（2560×1600）解像度や100%sRGBの広色域、最大144Hzのリフレッシュレートを備え、高精細かつ滑らかな映像を楽しめます。

　重さ約670g、最薄部8mmと軽量薄型で、175°まで調整できる自立スタンドや背面端子配置、VESAマウント対応など使い勝手にも優れた1台です。

「kksmart モバイルモニター NK-16H」の特徴

Switch2とType-Cケーブル1本で直接つながる

　ドックを使用せずにType-Cケーブル1本でSwitch 2と接続でき、外出先でもすっきりとした環境でゲームを楽しめます。

2.5K高解像度＆144Hz駆動で美しく滑らかな映像

　2560×1600の2.5K高解像度と144Hzのリフレッシュレートにより、細部まで鮮明で残像感のない映像を表示できます。

軽量670gの薄型設計＆自由な角度に動く自立スタンド

　持ち運びやすい約670gの軽量ボディに0〜175度まで調整できるスタンドを内蔵し、縦置きやVESA設置にも対応します。

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まとめ：ケーブル1本でいいのは楽

　おすすめしたいのは、「Switch 2をもう少し大きな画面で遊びたい人」です。テレビは家族が使ってて遊べない、でも携帯モードだと画面が小さいし目と手が疲れる……。そんな人にはピッタリの選択肢です。

　接続も電源のほかはSwitch 2とUSB-Cケーブルでつなぐだけ。薄いので片付けもラクラクですし、画面も2.5K解像度ですっごく綺麗です。セールでお買い得なこの機会を、お見逃しなく！

Amazon.co.jpでチェック

【2026夏新登場】kksmart モバイル・ゲーミングモニター 16インチ 144Hz 2.5K解像度(2560x1600) 100%sRGB広色域 Switch2ドック不要 軽量670g ベゼルレス WQXGA 画像比調整可能 非光沢IPSパネル 収納ケース付 モバイルモニター Type-C/miniHDMI接続可能 PS5/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 NK-16H

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