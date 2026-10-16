予約はお済みですか？ もうすぐ発売「ファイナルファンタジー レゾナンス」公式より1000円安い

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ファイナルファンタジー レゾナンスは、スクウェア・エニックスが2026年10月22日に発売するロールプレイングゲーム。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、6636円で予約受付中です（10月16日現在）。公式価格は7678円なので、約1000円お買い得です。

本作は、ドット絵と3DCGが融合した「HD-2D」グラフィックで描かれる「ファイナルファンタジー」シリーズの完全新作です。温かみのある世界観で、クリスタルを巡る時を超えた復讐と絆の物語が展開します。

敵を無力化する《ブレイク》や強力な必殺技《レゾナンス》を駆使するコマンドバトルに加え、歴代主人公たちの力を宿すジョブシステムを搭載。ギルガメッシュ討伐や十二武具の間など、やり込み要素も満載です。

ドット絵と3DCGが融合した美麗な「HD-2D」表現

FFの象徴的な世界観をドット絵と立体感ある背景で美しく表現し、迫力あふれるダイナミックな映像表現を実現しています。

戦略性が高まったバトルと歴代主人公のジョブシステム

敵をブレイクさせる新要素や必殺技レゾナンスに加え、歴代FF主人公の力を宿した結晶でアビリティを習得・強化できます。

ギルガメッシュや隠しボスなど豊富なやり込み要素

流浪の剣豪ギルガメッシュとのイベントやアルテマウェポン討伐など、エンドコンテンツも充実。本編クリア後もたっぷり遊べます。

まとめ：すべての「FF好き」へ贈る1作

おすすめしたいのは、「FF好き」な人です。本作は2015年～2025年にかけて運営されたスマホ向けRPG「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」をベースしたリメイク作品。物語の大筋は変わりませんが、演出面や遊びやすさを、しっかりと“コンシューマー”クオリティに仕上げているのが特徴です。

シリーズ作品のキャラクター、例えばクラウド、ティナ、ジタンなどが装備品のような扱いで登場し、バトル面の成長に力を貸してくれます。必殺技の演出が豪華で、「FF好き」ならテンション爆上げ待ったなし！

発売まで一週間を切っている本作。パッケージ版を公式より1000円安く買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。