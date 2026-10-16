Kindle漫画セール情報「推し漫」 第302回
「普通」が難しい二人の二人三脚の成長物語『君と宇宙を歩くために』全巻50%還元セール【Amazonマンガ週末祭】
2026年10月16日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
10月第3週（10月16日～18日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「受賞歴ありの注目作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回は泥ノ田犬彦センセイの『君と宇宙を歩くために』をご紹介。
昔、言ってほしかった言葉を漫画で届ける
『君と宇宙を歩くために』で、小林や宇野を支える大人たち。その言葉には、泥ノ田犬彦センセイが、昔もらいたかった言葉や、誰かに言ってあげられなかった言葉が託されているそうです。いい話。
「マンガ大賞2024：大賞」、「このマンガがすごい！2025：オトコ編 1位」、「電子コミック大賞2026：男性部門 受賞」
君と宇宙を歩くために
泥ノ田犬彦(著)
全6巻（続巻｜第7巻は2026/10/22に発売予定）
4,906円 ＋ポイント還元 2,453 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第303回
エンタメお札の人も恋をする。聖徳太子の愛憎を描く『日出処の天子（完全版）』全巻50%還元セール【Amazonマンガ週末祭】
-
第301回
エンタメ『NARUTO』誕生のきっかけになった忍者漫画『NINKU-忍空-』全巻100円均一!!【Kindle漫画セール情報】
-
第300回
エンタメ当時の漫画少年の度肝を抜いた藤子・Ｆ・不二雄の創作術『大長編ドラえもん』シリーズが50%オフ【Amazonマンガ週末祭】
-
第299回
エンタメ弘前＝魔法の街にした漫画『ふらいんぐうぃっち』が50%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
-
第298回
エンタメ【実質1巻182円】怪異をひたすら無視するホラーコメディ『見える子ちゃん』が75%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
-
第297回
エンタメ『ストップ!!ひばりくん コンプリート・エディション』が無料で!! 実質1巻あたり180円！【Kindle漫画セール情報】
-
第296回
エンタメほんわかしながら読む兄妹コメディ『干物妹！うまるちゃん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
-
第295回
エンタメ「人間失格」から「資本論」「論語」まで、古今東西1000の名著を漫画にするプロジェクト『まんがで読破』シリーズが1冊48円～77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第294回
エンタメ【今推したい漫画】100人分の命をもらった奴隷少年のダークファンタジー『ケントゥリア』全巻50%オフ【集英社 秋マン!!2026】
-
第293回
エンタメ【今推したい漫画】ラジオ投稿に賭ける青春『さむわんへるつ』が50%オフ【集英社 秋マン!!2026】
- この連載の一覧へ