「普通」が難しい二人の二人三脚の成長物語『君と宇宙を歩くために』全巻50%還元セール【Amazonマンガ週末祭】

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10月第3週（10月16日～18日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「受賞歴ありの注目作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。

その中から、今回は泥ノ田犬彦センセイの『君と宇宙を歩くために』をご紹介。

昔、言ってほしかった言葉を漫画で届ける

『君と宇宙を歩くために』で、小林や宇野を支える大人たち。その言葉には、泥ノ田犬彦センセイが、昔もらいたかった言葉や、誰かに言ってあげられなかった言葉が託されているそうです。いい話。

「マンガ大賞2024 ：大賞」、「このマンガがすごい！2025 ：オトコ編 1位」、「電子コミック大賞2026 ：男性部門 受賞」

君と宇宙を歩くために

泥ノ田犬彦(著)

全6巻（続巻｜第7巻は2026/10/22に発売予定）

4,906円 ＋ポイント還元 2,453 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

勉強もバイトも続かないヤンキー高校生・小林のクラスに、宇野が転校してくる。立て続けに話しかけられると固まってしまい、複数のことを同時に行うのも苦手な宇野は、日常を送るための工夫をノートに書き留めていた。怪しいバイトに誘われた小林を宇野が助けたことから、二人は親しくなる。宇野の生き方に触れた小林も、自分の苦手に向き合い始める。「普通」が難しい二人が、周囲の人々とも関わりながら、楽しく生きる方法を探す友情物語。