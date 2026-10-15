フルHDの次に欲しくなる27型QHD解像度ゲーミングディスプレーがプライム感謝祭先行セールで2万9800円

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ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACSR」が販売中だ。参考価格は4万202円だが、プライム感謝祭先行セールにより、26％オフの2万9800円で購入できる（10月15日時点）。

本製品は、QHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは220Hz、応答速度は0.3ms、インターフェースはHDMI 2.1・DisplayPort 1.4・USB Type-Cなど。

フルHDからQHDに乗り換えたい人に◎

ユーザーレビューを見ると“発色も画質も違いを感じられるくらいに綺麗／コスパ的に一番良い／フルHDからだと色々と感動する”といった声が寄せられている。現時点では26％オフの価格で購入可能だ。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人、フルHDからQHDに乗り換えたい人は、セール終了までに本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。