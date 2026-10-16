iPhone Airが21％オフの14万9800円！ 6.5型なのにわずか165g【プライム感謝祭セール】

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【Amazonプライム感謝祭セール】Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）をチェック！

Appleの「iPhone Air（256GB）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格189,800円から21％オフの149,800円で販売中。

6.5型の大画面を備えながら、厚さはわずか5.64mm。薄さと軽さを徹底的に追求した設計が、このモデルの最大の特徴だ。チタニウム製フレームを採用し、前面にはCeramic Shield 2、背面にはCeramic Shieldを使用。さらに、A19 Proチップも搭載するなど、薄型軽量の本体に頑丈さと処理性能まで盛り込んでいる。

①165gの軽さとチタニウム製フレームの耐久性

チタニウム製フレームを採用。背面のCeramic Shieldは耐亀裂性能が従来比4倍、前面のCeramic Shield 2は耐擦傷性能が従来比3倍。IP68等級の防塵・耐水性能も備え、最大水深6mで30分間の耐水性能に対応する。

②A19 Pro搭載、最大120HzのProMotion対応

A19 Proチップを搭載。6.5型Super Retina XDRディスプレーは最大120HzのProMotionに対応する。Apple Intelligenceも利用でき、ストレージは256GB。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6にも対応する。

③4800万画素カメラと前後同時の動画撮影

背面の4800万画素Fusionカメラシステムは2倍ズームに対応。前面には1800万画素のセンターフレームカメラを備え、前後同時のビデオ撮影も可能だ。最大27時間のビデオ再生に対応し、MagSafeによる最大20Wのワイヤレス充電も利用できる。