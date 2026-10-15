フルHD環境のゲームプレイで無類の強さ！ RX 9060 XT搭載のG TUNEゲーミングPCがプライム感謝祭先行セールで30万円切り

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マウスコンピューターのゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG」が販売中だ。過去価格は31万2435円だが、プライム感謝祭先行セールにより、9％オフの28万4280円で購入可能だ（10月15日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載したゲーミングPC。主なスペックは、メモリーは32GB（16GB×2 DDR4-3200）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home。そのほか、CPUクーラーは水冷（240mmラジエーター）、無線LANはWi-Fi 6E、電源は750W（80PLUS BRONZE）など。

Radeon RX 9060 XT搭載モデルが30万円切り

ユーザーレビューを見ると“初めてのゲーミングPCだけど買ってよかった／シンプルな恰好良さを醸すゲーミングPC”といった声が寄せられている。現時点では9％オフで購入可能だ。フルHD環境でゲームを遊びたい人、30万円未満の予算に見合うゲーミングPCを探している人にオススメできる。