Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第807回
純正よりお得で高性能なら買うしかない！ GameSir製XBOX・PC有線コントローラーがプライム感謝祭先行セールで15％オフ
2026年10月15日 19時30分更新
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GameSirのXBOX・PC用有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのXBOX・PC用有線コントローラー「GameSir G7 HE」が販売中だ。参考価格は7999円だが、プライム感謝祭先行セールにより、15％オフの6799円で購入できる（10月15日時点）。
本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11用の有線ゲームコントローラー。ホール効果ジョイスティックのほか、ホール効果マグネティックトリガー、ランブルモーター、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴だ。
XBOX・PC用有線コントローラーが15％オフ
ユーザーレビューを見ると“握りやすくて長時間でも疲れにくい／スマホ並みの軽さ／コスパ重視の人にオススメ”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。XBOX・PC用のコントローラーを安くゲットしたい人は、セール終了までにチェックしてみては？
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