Switch 2で活躍する背面ボタン＆ドリフト抑制有線コントローラー、プライム感謝祭先行セールで3000円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PowerAのSwitch 2対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「ルメクトラ・アドバンテージ・有線コントローラー for Nintendo Switch 2 – ホワイト」が販売中だ。過去価格は4518円だが、プライム感謝祭先行セールにより、34％オフの2980円で購入できる（10月15日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応した任天堂ライセンス製品。スティックのドリフトを防ぐホールエフェクトセンサーのほか、数千ものネオンカラーが浮かび上がるLEDライティング、好みの操作を割り当てられる背面ボタン、オーディオボタン、3mのケーブル接続などが特徴だ。

公式ライセンス製品の安心感

ユーザーレビューを見ると“安心の公式ライセンス／なかなか使いやすい”といった声が寄せられている。現時点では34％オフの価格で購入可能だ。Switch 2対応の有線コントローラーを安くゲットしたい人は、セール終了までにチェックしてみては？