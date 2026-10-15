Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第806回
Switch 2で活躍する背面ボタン＆ドリフト抑制有線コントローラー、プライム感謝祭先行セールで3000円切り
2026年10月15日 19時00分更新
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PowerAのSwitch 2対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの「ルメクトラ・アドバンテージ・有線コントローラー for Nintendo Switch 2 – ホワイト」が販売中だ。過去価格は4518円だが、プライム感謝祭先行セールにより、34％オフの2980円で購入できる（10月15日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応した任天堂ライセンス製品。スティックのドリフトを防ぐホールエフェクトセンサーのほか、数千ものネオンカラーが浮かび上がるLEDライティング、好みの操作を割り当てられる背面ボタン、オーディオボタン、3mのケーブル接続などが特徴だ。
公式ライセンス製品の安心感
ユーザーレビューを見ると“安心の公式ライセンス／なかなか使いやすい”といった声が寄せられている。現時点では34％オフの価格で購入可能だ。Switch 2対応の有線コントローラーを安くゲットしたい人は、セール終了までにチェックしてみては？
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