10万8680円で買えるDellノート！ Core i5と16GBメモリにOfficeの24か月版まで

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【Amazonプライム感謝祭セール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格163,980円から34％オフの108,680円で販売中。

この価格でCore i5と16GBメモリを搭載し、Microsoft 365 Personalの24か月版まで付属するのが魅力だ。さらに、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも備えており、購入後のサポートも用意されている。

①第13世代Core i5と16GB DDR5メモリを搭載

第13世代のCore i5-1334Uプロセッサーを採用し、メモリには16GBのDDR5を搭載する。ストレージは512GB SSDで、OSにはWindows 11 Homeを採用。Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、WordやExcelなどのOfficeアプリも利用できる。

②120Hz対応の15.6型液晶とテンキー付き配列

15.6型のディスプレーは1920×1080ドットのフルHD解像度で、120Hzのリフレッシュレートに対応。非光沢仕様で、広視野角の画面を採用する。キーボードはテンキー付きの日本語配列。

③約1時間で80％充電、翌営業日の訪問修理に対応

ExpressChargeによる急速充電に対応し、約1時間で最大80％まで充電できる。サポート面では、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスを用意。さらに、HDD返却不要サービスも付属する。

製品スペック

【CPU】Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、120Hz、非光沢

【OS】Windows 11 Home

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）