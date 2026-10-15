コスパで8.8型タブレット選ぶならコレ！ ゲームも遊べるXiaomi製がプライム感謝祭先行セールで10％オフ

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Xiaomiの8.8型タブレットをチェック

Amazon.co.jpにて、Xiaomiの8.8型タブレット「Xiaomi Pad Mini（グレー）」が販売中だ。参考価格は9万3980円だが、プライム感謝祭先行セールにより、10％オフの8万4577円で購入できる（10月15日時点）。

本製品は、片手で扱える8.8型のスリムボディを採用したAndroidタブレット。フラッグシップ向けのハイエンドSoC「MediaTek Dimensity 9400+」を搭載しているほか、高精細の3Kクリアディスプレー、大容量の7500mAhバッテリーなどが特徴だ。

ゲームも遊べる8.8型タブレットがセール対象に

ユーザーレビューを見ると“ハイクオリティなゲームは高画質にしても難なく動く／ゲームを2個起動しても問題なく遊べる”といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で購入可能だ。コスパ抜群の小型タブレットが欲しい人、普段使いだけでなくゲームも遊べるタブレットが欲しい人にオススメできる。