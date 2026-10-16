11万4800円でCore 5と16GBメモリ、Microsoft 365の24か月版まで！ Lenovo「IdeaPad Slim 3」がプライム感謝祭セール

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【Amazonプライム感謝祭セール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」をチェック！

Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格184,800円から38％オフの114,800円で販売中。

パソコン本体だけでなく、文書作成や表計算に使うOfficeまでそろっているのがうれしいところ。付属するMicrosoft 365 Personalは24か月版。さらに、15.3型の画面やテンキー付きの日本語キーボードなど、普段の作業に使う装備も充実している。

①Core 5 320の6コアCPUと16GBメモリを搭載

プロセッサーにはインテル Core 5 320を採用。6コア構成で、動作周波数は最大4.60GHzに対応する。メモリはDDR5-5600の16GB、ストレージはPCIe NVMe対応の512GB SSDを搭載。

②15.3型WUXGA液晶は非光沢のIPSパネル

ディスプレーは15.3型のWUXGA液晶で、解像度は1920×1200ドット。縦横比16：10のIPSパネルを採用し、表面は非光沢仕様。グラフィックス機能はインテルのCPU内蔵グラフィックスを使用。本体にはDolby Audio対応のステレオスピーカーも備え、出力は2W×2となる。

③指紋認証に対応、USB-Cは映像出力も可能

指紋センサーを搭載し、720pのウェブカメラにはプライバシーシャッターを装備。USB Type-C端子はUSB 5Gbpsに対応し、USB PDによる給電とDisplayPort Alt Modeによる映像出力も利用できる。このほか、USB Type-A端子2基、HDMI端子、SDカードリーダーを備える。

製品スペック

【CPU】インテル Core 5 320

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】15.3型WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、非光沢

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）