Amazonセール情報大紹介！ 第2380回
11万4800円でCore 5と16GBメモリ、Microsoft 365の24か月版まで！ Lenovo「IdeaPad Slim 3」がプライム感謝祭セール
2026年10月16日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭セール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」をチェック！
Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」がAmazonのプライム感謝祭セール対象。プライム会員限定で、参考価格184,800円から38％オフの114,800円で販売中。
パソコン本体だけでなく、文書作成や表計算に使うOfficeまでそろっているのがうれしいところ。付属するMicrosoft 365 Personalは24か月版。さらに、15.3型の画面やテンキー付きの日本語キーボードなど、普段の作業に使う装備も充実している。
①Core 5 320の6コアCPUと16GBメモリを搭載
プロセッサーにはインテル Core 5 320を採用。6コア構成で、動作周波数は最大4.60GHzに対応する。メモリはDDR5-5600の16GB、ストレージはPCIe NVMe対応の512GB SSDを搭載。
②15.3型WUXGA液晶は非光沢のIPSパネル
ディスプレーは15.3型のWUXGA液晶で、解像度は1920×1200ドット。縦横比16：10のIPSパネルを採用し、表面は非光沢仕様。グラフィックス機能はインテルのCPU内蔵グラフィックスを使用。本体にはDolby Audio対応のステレオスピーカーも備え、出力は2W×2となる。
③指紋認証に対応、USB-Cは映像出力も可能
指紋センサーを搭載し、720pのウェブカメラにはプライバシーシャッターを装備。USB Type-C端子はUSB 5Gbpsに対応し、USB PDによる給電とDisplayPort Alt Modeによる映像出力も利用できる。このほか、USB Type-A端子2基、HDMI端子、SDカードリーダーを備える。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 320
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】15.3型WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、非光沢
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2379回
トピックスDell「XPS 13」が14万9980円！ XPSシリーズ史上最薄・最軽量の約1kgアルミボディーに2.5Kタッチ画面を搭載
-
第2378回
トピックススマホゲームの熱対策、ここまでやる！ 水冷＆冷却ファン搭載のゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」が16万4160円
-
第2377回
トピックスDellのデスクトップPCが9万9980円！ DVDドライブもキーボードもマウスも付いてくる
-
第2376回
トピックス全自動麻雀卓が折り畳める、しかも静か！ AMOS「JP2」が10％オフの14万8500円
-
第2375回
トピックスOffice 2024まで付いて10万9800円！ HPのCore 5＆16GBメモリ搭載ノート、先行セールで39％オフ
-
第2374回
トピックス約970gで最大15.5時間駆動！ HP「OmniBook 7 Aero」がプライム感謝祭先行セールで13万3900円
-
第2373回
トピックス9万5000円引きでこの装備！ RTX 5070に32GBメモリ、17.3型165HzのLenovo「LOQ」ゲーミングノートPC
-
第2372回
トピックス【43%OFF】お風呂やアウトドアで大活躍！ JBLの40W防水スピーカーが1万円ポッキリ
-
第2371回
トピックスカラーで読めて、PDFに手書きも！ Amazon「Kindle Scribe Colorsoft」が2万2000円引き
-
第2370回
トピックスHPのOffice 2024搭載「OmniBook 3」が7万円以上も値引き！ Core Ultra 5と16GBメモリ搭載で15万9800円
- この連載の一覧へ