Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第299回
これが令和の最新版！「たまごっちパラダイス」が22％オフでお買い得
2026年10月15日 07時00分更新
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これが令和の「たまごっち」！
「たまごっちパラダイス」
たまごっちパラダイスは、不思議な生き物「たまごっち」を育成するお世話玩具です。Amazon.co.jpでは、Orange Tropicsカラーが4955円（22％オフ）で販売されています（10月14日現在）。
本製品は、ズームダイヤル操作で細胞レベルから宇宙レベルのお世話ができる『Tamagotchi Paradise』シリーズです。南国フィールドからスタートし、5万種以上の多彩なたまごっちを育成できます。
本モデルではフィールド拡大機能のほか、本体同士をドッキングして楽しめる協力・対戦ミニゲームなどの通信機能が追加され、より賑やかで楽しい育成を体験できます。
「たまごっちパラダイス」の特徴
ズームダイヤルでミクロからマクロまで楽しくお世話
ダイヤル操作で細胞の治療から宇宙規模のお世話まで行え、これまでにない臨場感とワクワク感のある育成を楽しめます。
遺伝と環境で出会えるたまごっちは5万種以上！
育て方で12種族に成長し、環境で50種類以上に変化。さらに親からの“遺伝”によって多様な姿に変化するため、自分だけのユニークなたまごっちとの出会いを堪能できます。
本体をドッキングして楽しめる充実の通信機能
ともだちのデバイスとドッキングすることで、子どもの誕生や協力・対戦ミニゲームなどドキドキの通信遊びが広がります。
まとめ：お孫さんへのプレゼントに最適！
おすすめしたいのは、「お孫さんがいる人」です。たまごっちは小学生～中学生くらいに人気のお世話玩具なので、プレゼントすると喜ばれやすい商品となっています。あるいは初代（1996年）ブーム時にハマっていた夫婦にもおすすめです。
また、2台でそれぞれお世話したたまごっちを、ツーしん（通信）すると子どもが生まれる仕組みも。そのため色違いの本体をセットでプレゼントすると、兄妹ケンカにもなりにくいでしょう。プレゼントにお悩みの方は、ぜひ購入をご検討ください。
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