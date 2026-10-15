これが令和の最新版！「たまごっちパラダイス」が22％オフでお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

たまごっちパラダイスは、不思議な生き物「たまごっち」を育成するお世話玩具です。Amazon.co.jpでは、Orange Tropicsカラーが4955円（22％オフ）で販売されています（10月14日現在）。

本製品は、ズームダイヤル操作で細胞レベルから宇宙レベルのお世話ができる『Tamagotchi Paradise』シリーズです。南国フィールドからスタートし、5万種以上の多彩なたまごっちを育成できます。

本モデルではフィールド拡大機能のほか、本体同士をドッキングして楽しめる協力・対戦ミニゲームなどの通信機能が追加され、より賑やかで楽しい育成を体験できます。

ズームダイヤルでミクロからマクロまで楽しくお世話

ダイヤル操作で細胞の治療から宇宙規模のお世話まで行え、これまでにない臨場感とワクワク感のある育成を楽しめます。

遺伝と環境で出会えるたまごっちは5万種以上！

育て方で12種族に成長し、環境で50種類以上に変化。さらに親からの“遺伝”によって多様な姿に変化するため、自分だけのユニークなたまごっちとの出会いを堪能できます。

本体をドッキングして楽しめる充実の通信機能

ともだちのデバイスとドッキングすることで、子どもの誕生や協力・対戦ミニゲームなどドキドキの通信遊びが広がります。

まとめ：お孫さんへのプレゼントに最適！

おすすめしたいのは、「お孫さんがいる人」です。たまごっちは小学生～中学生くらいに人気のお世話玩具なので、プレゼントすると喜ばれやすい商品となっています。あるいは初代（1996年）ブーム時にハマっていた夫婦にもおすすめです。

また、2台でそれぞれお世話したたまごっちを、ツーしん（通信）すると子どもが生まれる仕組みも。そのため色違いの本体をセットでプレゼントすると、兄妹ケンカにもなりにくいでしょう。プレゼントにお悩みの方は、ぜひ購入をご検討ください。