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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第299回

これが令和の最新版！「たまごっちパラダイス」が22％オフでお買い得

2026年10月15日 07時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「たまごっちパラダイス」をチェック！
 

これが令和の「たまごっち」！
「たまごっちパラダイス」

　たまごっちパラダイスは、不思議な生き物「たまごっち」を育成するお世話玩具です。Amazon.co.jpでは、Orange Tropicsカラーが4955円（22％オフ）で販売されています（10月14日現在）。

　本製品は、ズームダイヤル操作で細胞レベルから宇宙レベルのお世話ができる『Tamagotchi Paradise』シリーズです。南国フィールドからスタートし、5万種以上の多彩なたまごっちを育成できます。

　本モデルではフィールド拡大機能のほか、本体同士をドッキングして楽しめる協力・対戦ミニゲームなどの通信機能が追加され、より賑やかで楽しい育成を体験できます。

「たまごっちパラダイス」の特徴

ズームダイヤルでミクロからマクロまで楽しくお世話

　ダイヤル操作で細胞の治療から宇宙規模のお世話まで行え、これまでにない臨場感とワクワク感のある育成を楽しめます。

遺伝と環境で出会えるたまごっちは5万種以上！

　育て方で12種族に成長し、環境で50種類以上に変化。さらに親からの“遺伝”によって多様な姿に変化するため、自分だけのユニークなたまごっちとの出会いを堪能できます。

本体をドッキングして楽しめる充実の通信機能

　ともだちのデバイスとドッキングすることで、子どもの誕生や協力・対戦ミニゲームなどドキドキの通信遊びが広がります。

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まとめ：お孫さんへのプレゼントに最適！

　おすすめしたいのは、「お孫さんがいる人」です。たまごっちは小学生～中学生くらいに人気のお世話玩具なので、プレゼントすると喜ばれやすい商品となっています。あるいは初代（1996年）ブーム時にハマっていた夫婦にもおすすめです。

　また、2台でそれぞれお世話したたまごっちを、ツーしん（通信）すると子どもが生まれる仕組みも。そのため色違いの本体をセットでプレゼントすると、兄妹ケンカにもなりにくいでしょう。プレゼントにお悩みの方は、ぜひ購入をご検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

[バンダイ(BANDAI)] Tamagotchi Paradise - Orange Tropics 対象年齢 6 才以上 たまごっちパラダイス

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