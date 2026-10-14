Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第298回
長時間のゲームや撮影に！スマホをすばやく冷やす小型クーラー「Besecou F30」
2026年10月14日 20時00分更新
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すぐに冷える冷却性能
「Besecou F30」
Besecou F30は、スマートフォンに装着して使うスマホクーラーです。Amazon.co.jpではプライム感謝祭先行セール（※）で、2691円（10％オフ）で販売されています（10月14日現在）。非セール価格は3999円なので、約1300円引かれています。
※プライム会員限定セール
本製品は、半導体ペルチェ素子を搭載し、スマホの発熱や熱暴走をすばやく抑える冷却クーラーです。20秒以内にCPU温度を約15°C下げる強力な冷却性能を持ちながら、稼働音は30dB前後と非常に静か。
幅68〜90mmの各種スマホに対応する伸縮クリップを採用し、1300mAhのバッテリー内蔵によりコードレスでゲームや動画撮影、ライブ配信を快適に楽しめます。
「Besecou F30」の特徴
ペルチェ素子搭載で20秒以内に急速冷却
半導体冷却技術と最大6000rpmのファンにより、スマホの熱暴走を防ぎCPU温度をすばやく約15℃低下させます。
静音設計＆軽量コンパクトで操作を邪魔しない
騒音値約30dBの「ささやき声」レベルで静かなため、ゲーム音声や動画撮影・配信時も音が気になりにくく快適です。
バッテリー内蔵でどこでも使えるコードレス仕様
1300mAh大容量バッテリーを搭載し、野外での撮影や移動中でもケーブルなしで手軽にスマホを冷却できます。
まとめ：高負荷なスマホゲームやライブ配信のおともに
おすすめしたいのは、「スマホの熱暴走」に悩まされている人です。最高グラフィックかつ高FPSで遊ぶ場合、最新のスマホでも熱くなるのが最近のAAAゲーム。手が熱いだけなら我慢すればいいですが、それでプレイやライブ配信に支障が出るのは困ります。
本製品は急速冷却＆コードレスにより、手が楽なのもポイント。長時間のゲームや撮影におすすめです。プライム会員限定のセールではありますが、ぜひ購入をご検討ください。
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