Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第800回
静音設計のレバーレスアケコンがプライム感謝祭先行セールの対象に。35％オフの9299円でゲットできる
2026年10月14日 20時00分更新
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Guilekeysのレバーレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Guilekeysのレバーレスアーケードコントローラー「GK-21」が販売中だ。参考価格は1万4399円だが、プライム感謝祭先行セールにより35％オフの9299円で購入できる（10月14日時点）。
本製品は、21個のボタンを搭載した薄型のレバーレスアーケードコントローラー。静音設計や入力遅延1ms以内の高速ポーリングレート、ボタンのマッピング機能、連射機能、ボタン入力を確認できる液晶ディスプレーなどが特徴となっている。
レバーレスアケコンデビューをしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると“静音性が高い／手が小さい人にオススメ／質感も高級感があってかっこいい”といった声が寄せられている。現時点では35％オフの価格で購入可能だ。手頃な価格でレバーレスアケコンを触ってみたい人にオススメできる。
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