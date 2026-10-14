Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第297回
まだ間に合う！ 限定Switch 2 Proコンを含む「ゼルダの伝説 時のオカリナ」40周年アニバーサリーエディションが予約受付中
2026年10月14日 19時00分更新
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限定Proコンを手に入れるチャンス！
「ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディション」
ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディションは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の世界観に浸れるセットです。Amazon.co.jpでは、2万4138円で予約受付中です（10月14日現在）。
セットの内容は、特別デザインのNintendo Switch 2 Proコントローラーに加え、パッケージソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』、Proコン用ポーチが同梱されています。
さらに限定のアクリルコースターや早期購入特典のアートカード・ステッカーも付属しており、手元のコントローラーからゼルダの世界観を存分に楽しめるプレミアムな一品です。
「ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディション」の特徴
グラフィックが一新された名作のフルリメイク版
グラフィックの進化に加え、新機能「時の軌跡」やスマホ連携「ZELDA NOTES」など、より快適な冒険を実現しています。
ゼルダ40周年記念デザインの特別Proコントローラー
40周年特別仕様のSwitch 2 Proコントローラーとディスプレイスタンドが付属し、コレクションにも最適です。
収納ポーチ＆豪華な限定特典が目白押し
Proコンを守るEVAシェル仕様の限定ポーチのほか、アクリルコースターやアートカードなどの豪華特典がまとめて手に入ります。
まとめ：まだイケる！限定セットを手に入れるチャンス
おすすめしたいのは、「時のオカリナ」の世界観にどっぷり浸りたい人です。ここでしか入手できない限定カラーリングのProコントローラーは人気の商品で、コレクション欲を誘うセットです。
ちなみに、限定カラーのNintendo Switch 2本体とProコンの全部入りセットはすでに予約終了。残っているのはこの「Proコン＋ソフト＋ポーチ」か、「本体＋ソフト＋フィルム」のセットだけです。転売ではなく、正規のルートで買えるチャンス。ぜひお見逃しなく。
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