ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第72回
24万円切りでRTX 5070＋Ryzen 7！ ドスパラ34周年記念PCが数量限定の周年感謝価格
2026年10月15日 22時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
RTX 50シリーズ搭載の34周年記念モデルを販売
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。周年感謝価格の対象には、GALLERIAとTHIRDWAVEのデスクトップPCがラインアップされている。
GALLERIAではGeForce RTX 5070やRTX 5080を搭載したモデル、THIRDWAVEではRTX 5060 TiやRTX 5070を搭載したモデルを用意。いずれも数量限定で、規定数に達し次第販売を終了する。キャンペーン期間は10月30日(金)10時59分まで。
RTX 5070＋Ryzen 7搭載で23万9980円
THIRDWAVE AD-R7A57A-09W Ryzen7 7700搭載 ドスパラ34周年記念モデル
基本構成販売価格:239,980円
今回紹介するのは、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7A57A-09W ドスパラ34周年記念モデル」。CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 7700、グラフィックスにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GBのNVMe Gen4 SSDを備える。
電源は750W（80PLUS GOLD）で、ホワイトのミニタワーケースを採用。「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass 1か月版も同梱される。
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