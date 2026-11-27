ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第100回
RTX 5070に300Hz液晶、メモリ32GBも！ ドスパラの訳あり新品「GALLERIA」が36万2980円
2026年11月27日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングノートPCから一般向けPCまで、未使用品を特価で販売
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングPC「GALLERIA」や一般向けの「THIRDWAVE」など、さまざまなパソコンを数量限定で販売している。
対象となるのは、注文がキャンセルされた製品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された製品だ。いずれも検品を経た未使用品で、修理保証付き。メンテナンスや修理も通常製品と同じく国内工場で実施する。
商品によって仕様や外観の状態が異なるため、購入前には各商品の販売ページを確認しておこう。
RTX 5070と300Hz液晶を搭載した訳あり新品「GALLERIA」
THIRDWAVE GALLERIA ZL7C-R57-6A（訳あり新品）
362,980円（アウトレット特価）
Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 8GB Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC。メモリは32GB、ストレージは1TB Gen4 NVMe SSDを備える。
ディスプレーには、リフレッシュレート300Hzの16型WQXGA（2560×1600ドット）非光沢液晶を採用。通信機能はWi-Fi 7と2.5Gb Ethernetに対応している。
本体に細かいキズが見られるためアウトレット特価品となっているが、動作に問題はない。1年間の持込修理保証が付いており、本体のキズを理由とした返品には対応していない。
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