Amazonセール情報大紹介！ 第2379回
Dell「XPS 13」が14万9980円！ XPSシリーズ史上最薄・最軽量の約1kgアルミボディーに2.5Kタッチ画面を搭載
2026年10月16日 07時20分更新
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【Amazonプライム感謝祭先行セール】Dell 13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWSA）」をチェック！
Dellの13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWSA）」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格187,980円から20％オフの149,980円で販売中。
筐体にはCNCアルミニウムを採用し、上質な素材と細部の仕上がりを重視した設計。XPSシリーズのエントリーモデルに位置付けられ、薄型・軽量設計に加えて、デザインにもこだわっている。持ち運びやすさだけでなく、筐体の素材にも特徴を持つ一台だ。
①13.4型2.5Kタッチ画面は最大120Hz対応
13.4型ディスプレーは2560×1600ドットの2.5K解像度を採用し、タッチ操作にも対応する。リフレッシュレートは最大120Hz、輝度は500ニト。色域はDCI-P3 100％。
②Core 5 320に16GBメモリと512GB SSD
CPUにはIntel Core 5 320を採用し、16GBのLPDDR5xメモリと512GB SSDを搭載。OSはWindows 11 Homeで、Officeソフトは付属しない。バックライト付きの日本語キーボードに加え、360度の立体的なサウンドを特徴とするクワッドスピーカーも備える。
③USB-C端子2基とWi-Fi 7に対応
USB Type-C端子を2基備え、DisplayPortによる映像出力とPower Deliveryによる給電に対応する。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 6.0に対応。1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 320
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.4型、2560×1600ドット、タッチ対応、最大120Hz
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