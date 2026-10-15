スマホゲームの熱対策、ここまでやる！ 水冷＆冷却ファン搭載のゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」が16万4160円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライム感謝祭先行セール】REDMAGIC ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」をチェック！

REDMAGICのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、過去価格172,800円から5％オフの164,160円で販売中。

スマホで重いゲームを遊ぶなら、途中で動作が不安定になるのは避けたいところ。このモデルは、ゲーム中の発熱を抑え、長時間でも安定した動作を維持できるよう冷却機能を充実させている。さらに、黒いスケルトン仕様の背面からは冷却液が循環する様子まで見える。ゲームを楽しむための機能だけでなく、見た目にもこだわったゲーミングスマホだ。

①大型VCで熱を拡散、冷却ファンで排出

冷却システムには13,116mm²の大型ベイパーチェンバーと複合液体金属を採用。プロセッサーやディスプレー、バッテリーの熱を広範囲に拡散し、毎分24,000回転の高速ファンで外部へ排出する。冷却ファンを内蔵しながら、IPX8等級の防水性能も備える。

②高性能Snapdragonと高速メモリ

Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョンを搭載し、CPUは最大4.74GHz、GPUは最大1.3GHzで動作。LPDDR5X UltraメモリとUFS 4.1ストレージを採用し、独自開発のRed Core 4とCUBEゲームエンジンも備える。

③6.85型AMOLEDと最大144Hz表示

ディスプレーには2688×1216ドットの6.85型AMOLEDを採用し、最大144Hzのリフレッシュレートに対応。画面占有率は95.3％で、インカメラを画面下に配置したパンチホールのない設計だ。最大3000Hzの瞬間タッチサンプリングレートにも対応する。