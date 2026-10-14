Kindle漫画セール情報「推し漫」 第301回
『NARUTO』誕生のきっかけになった忍者漫画『NINKU-忍空-』全巻100円均一!!【Kindle漫画セール情報】
2026年10月14日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
忍術と空手を組み合わせた武術・忍空の使い手、風助の活躍を描いた『NINKU-忍空-』が、その続編も含めて全巻1巻あたり100円でセール中です！
『NARUTO-ナルト-』は『NINKU-忍空-』の続きを見たくて描かれた漫画
「僕は『NINKU-忍空-』の続きを見たくて『NARUTO-ナルト-』を描きました」。岸本斉史センセイは、そう語っています。好きな漫画の続きが見たい。その気持ちから、自分で別の漫画を描き始めてしまったのが『NARUTO』だったんです。さらに、『忍空』がなければ『NARUTO』は存在していないとまで明言しています。
桐山光侍センセイの『忍空』は、1993年に『週刊少年ジャンプ』で始まった作品。忍術と空手を組み合わせた武術を使う風助と、仲間たちの物語。連載は中断を挟み、2005年に『ウルトラジャンプ』で『SECOND STAGE 干支忍編』として再開、2011年に完結しました。『NARUTO』の連載開始が1999年ですから、その6年後に、岸本センセイ念願の”続き”が読めるようになったわけです（続きとは言っても、時代的に1作目の前にあたる物語ですが）。
そして2026年10月、『NARUTO-ナルト-×NINKŪ-忍空-』という全4話の新作アニメが発表されました。岸本センセイから提案し、桐山センセイと直接会って協力を得た企画だそうです。岸本センセイは風助を「ナルトの陰の師」と呼び、いつか実際の作品でも、この師弟を描きたいと考えるようになったとのこと。両作者が全話を監修します。
新作では、任務に出たナルト、サスケ、サクラが別世界へ迷い込み、風助と出会う物語。『NARUTO』が好きなら、今、『NINKU』を読んでおかない手はないですぞ！
こんな顔してかっこいいのがすごい
NINKU-忍空-
桐山光侍 (著)
全6巻（完結）
600円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
風助のデザインは忍者ハットリくんを意識してるのかしら？
NINKU-忍空- ～SECOND STAGE 干支忍編～
桐山光侍 (著)
全12巻（完結）
1200円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第300回
エンタメ当時の漫画少年の度肝を抜いた藤子・Ｆ・不二雄の創作術『大長編ドラえもん』シリーズが50%オフ【Amazonマンガ週末祭】
-
第299回
エンタメ弘前＝魔法の街にした漫画『ふらいんぐうぃっち』が50%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
-
第298回
エンタメ【実質1巻182円】怪異をひたすら無視するホラーコメディ『見える子ちゃん』が75%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
-
第297回
エンタメ『ストップ!!ひばりくん コンプリート・エディション』が無料で!! 実質1巻あたり180円！【Kindle漫画セール情報】
-
第296回
エンタメほんわかしながら読む兄妹コメディ『干物妹！うまるちゃん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
-
第295回
エンタメ「人間失格」から「資本論」「論語」まで、古今東西1000の名著を漫画にするプロジェクト『まんがで読破』シリーズが1冊48円～77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第294回
エンタメ【今推したい漫画】100人分の命をもらった奴隷少年のダークファンタジー『ケントゥリア』全巻50%オフ【集英社 秋マン!!2026】
-
第293回
エンタメ【今推したい漫画】ラジオ投稿に賭ける青春『さむわんへるつ』が50%オフ【集英社 秋マン!!2026】
-
第292回
エンタメ【今推したい漫画】次世代剣戟アクション『カグラバチ』最新刊12巻まで全巻50オフ【集英社 秋マン!!2026】
-
第291回
エンタメ【集英社 秋マン!! 2026】半額なので『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズをざっくり紹介【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ