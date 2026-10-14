『NARUTO』誕生のきっかけになった忍者漫画『NINKU-忍空-』全巻100円均一!!【Kindle漫画セール情報】

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忍術と空手を組み合わせた武術・忍空の使い手、風助の活躍を描いた『NINKU-忍空-』が、その続編も含めて全巻1巻あたり100円でセール中です！

『NARUTO-ナルト-』は『NINKU-忍空-』の続きを見たくて描かれた漫画

「僕は『NINKU-忍空-』の続きを見たくて『NARUTO-ナルト-』を描きました」。岸本斉史センセイは、そう語っています。好きな漫画の続きが見たい。その気持ちから、自分で別の漫画を描き始めてしまったのが『NARUTO』だったんです。さらに、『忍空』がなければ『NARUTO』は存在していないとまで明言しています。

桐山光侍センセイの『忍空』は、1993年に『週刊少年ジャンプ』で始まった作品。忍術と空手を組み合わせた武術を使う風助と、仲間たちの物語。連載は中断を挟み、2005年に『ウルトラジャンプ』で『SECOND STAGE 干支忍編』として再開、2011年に完結しました。『NARUTO』の連載開始が1999年ですから、その6年後に、岸本センセイ念願の”続き”が読めるようになったわけです（続きとは言っても、時代的に1作目の前にあたる物語ですが）。

そして2026年10月、『NARUTO-ナルト-×NINKŪ-忍空-』という全4話の新作アニメが発表されました。岸本センセイから提案し、桐山センセイと直接会って協力を得た企画だそうです。岸本センセイは風助を「ナルトの陰の師」と呼び、いつか実際の作品でも、この師弟を描きたいと考えるようになったとのこと。両作者が全話を監修します。

新作では、任務に出たナルト、サスケ、サクラが別世界へ迷い込み、風助と出会う物語。『NARUTO』が好きなら、今、『NINKU』を読んでおかない手はないですぞ！

こんな顔してかっこいいのがすごい

NINKU-忍空-

桐山光侍 (著)

全6巻（完結）

600円 (各巻100円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

戦乱が終わり、平和な時代「EDO」を迎えた世界。忍術と空手を組み合わせた武術「忍空」を使う風助は、仲間たちと旅を続けている。しかし、戦争が終わっても暴力は消えず、かつて同じ忍空を使って戦った者たちの中には、その力を悪用する者もいた。風助は人々を守るため、元仲間とも対峙する。とぼけた顔の小さな少年と個性豊かな仲間たちが、戦後の世界に残った争いや、忍空使いたちの因縁に向き合う格闘冒険漫画。

風助のデザインは忍者ハットリくんを意識してるのかしら？

作品紹介

前作の戦乱よりも前、MUROMACHIの時代。忍術と空手を合わせた武術「忍空」を使う風助は、師・麗朱の呼びかけに応じて旅に出る。仲間とはぐれた先の山里で陰謀に遭遇し、出会った青馬とともに人々を守るため戦う。橙次や黄純らとの再会を重ねる中、やがて師が夜叉連合に捕らわれたことを知る。救出に向かう風助たちの前に立ちはだかるのは、同じ忍空を使う者たち。干支忍たちの出会いと、それぞれの思いが交錯する冒険アクション。