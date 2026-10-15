DellのデスクトップPCが9万9980円！ DVDドライブもキーボードもマウスも付いてくる

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell デスクトップPC「Slim ECS1250（SD20-FNA）」をチェック！

DellのデスクトップPC「Slim ECS1250（SD20-FNA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格131,980円から24％オフの99,980円で販売中。

Dell製の外付けDVDドライブに加え、キーボードとマウスまで標準で付属する。PC本体には第14世代Core i3-14100、8GBメモリ、512GB SSDを搭載。さらに、1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも付いており、周辺機器だけでなく購入後のサポートまでそろっている。

①Dell純正のDVDドライブと入力機器が付属

外付けDVDドライブは、DVDの読み書きに対応するDell製「DW316」。キーボードは日本語配列の有線モデル「KB216」で、マウスには有線光学式の「MS116」を採用する。

②幅95mmのスリム設計にUSB端子8基

本体サイズは幅95×奥行き293×高さ303mm。USB端子は前面にType-Cを1基、Type-Aを3基、背面にType-Aを4基装備する。さらに、HDMI 2.1とDisplayPort 1.4を各1基備え、対応する構成では最大2台の4Kディスプレーへの出力も可能だ。

③最大64GBのメモリ拡張と訪問修理に対応

メモリはDDR5-4800に対応し、最大64GBまで拡張可能。ストレージも最大2TBのSSDないしHDDへの拡張に対応する。側面パネルは工具なしで取り外せるほか、1年間の出張修理サービスも付属する。

製品スペック

【CPU】Intel Core i3-14100（第14世代）

【メモリ】8GB DDR5-4800（最大64GB）

【ストレージ】512GB SSD（SSD最大2TB、HDD最大2TBに拡張対応）