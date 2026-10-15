全自動麻雀卓が折り畳める、しかも静か！ AMOS「JP2」が10％オフの14万8500円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライム感謝祭先行セール】AMOS 全自動麻雀卓「JP2」をチェック！

AMOSの全自動麻雀卓「JP2」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格165,000円から10％オフの148,500円で販売中。

全自動麻雀卓でありながら、使わないときはワンタッチで脚部を折り畳めるのが特徴だ。キャスターも付いているため、使用後は移動させて収納できる。さらに、動作音は平均約50dBの静音設計を採用。自宅で麻雀を楽しむ際にも、音や置き場所を考えた設計がうれしい。

①ワンタッチで折り畳めてキャスター移動にも対応

脚部はワンタッチで折り畳める構造を採用。キャスターも備えているため、使用後は本体を移動させて収納できる。また、指を挟みにくい設計も取り入れている。

②平均約50dBの静音設計と4つの吸牌機構

動作音は平均約50dBの静音設計を採用。牌をセットする仕組みには4ヵ所の吸牌機構を搭載しており、セット時間の短縮に加えて、牌の偏りを軽減する構造となっている。

③麻雀牌2セット付属、1年間のメーカー保証

麻雀牌は2セット付属。メーカー保証は購入から1年間で、初年度は無料サポートにも対応。一部地域を除いて出張修理も受けられる。