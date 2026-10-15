Amazonセール情報大紹介！ 第2376回
全自動麻雀卓が折り畳める、しかも静か！ AMOS「JP2」が10％オフの14万8500円
2026年10月15日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭先行セール】AMOS 全自動麻雀卓「JP2」をチェック！
AMOSの全自動麻雀卓「JP2」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格165,000円から10％オフの148,500円で販売中。
全自動麻雀卓でありながら、使わないときはワンタッチで脚部を折り畳めるのが特徴だ。キャスターも付いているため、使用後は移動させて収納できる。さらに、動作音は平均約50dBの静音設計を採用。自宅で麻雀を楽しむ際にも、音や置き場所を考えた設計がうれしい。
①ワンタッチで折り畳めてキャスター移動にも対応
脚部はワンタッチで折り畳める構造を採用。キャスターも備えているため、使用後は本体を移動させて収納できる。また、指を挟みにくい設計も取り入れている。
②平均約50dBの静音設計と4つの吸牌機構
動作音は平均約50dBの静音設計を採用。牌をセットする仕組みには4ヵ所の吸牌機構を搭載しており、セット時間の短縮に加えて、牌の偏りを軽減する構造となっている。
③麻雀牌2セット付属、1年間のメーカー保証
麻雀牌は2セット付属。メーカー保証は購入から1年間で、初年度は無料サポートにも対応。一部地域を除いて出張修理も受けられる。
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