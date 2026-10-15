Amazonセール情報大紹介！ 第2375回
Office 2024まで付いて10万9800円！ HPのCore 5＆16GBメモリ搭載ノート、先行セールで39％オフ
2026年10月15日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭先行セール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格181,468円から39％オフの109,800円で販売中。
Office付きのノートPCは欲しいけれど、価格は抑えたい。とはいえ、CPUやメモリまで妥協したくはない。そんな条件に合うのが、今回のHPのノートPCだ。Core 5 120Uと16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Microsoft Office Home & Business 2024も付属。WordやExcel、PowerPointを別途購入せずに利用でき、15.6型のフルHDディスプレーも備えている。
①Office 2024付属、Copilotキーも搭載
Microsoft Office Home & Business 2024が付属し、Word、Excel、PowerPointを利用できる。ソフトを別途購入する必要がなく、キーボードにはCopilotキーも搭載。日本語配列を採用し、指紋認証機能やウェブカメラのシャッターも備えている。
②Core 5と16GBメモリ、512GB SSDを搭載
CPUにはインテルのCore 5 120Uを採用。メモリは16GBのDDR4-3200で、8GBを2枚搭載する。ストレージは512GBのPCIe NVMe M.2 SSD。グラフィックスにはインテル Iris Xeを採用し、OSはWindows 11 Homeとなっている。
③15.6型フルHD画面と豊富な接続端子
15.6型のフルHDディスプレーには、非光沢IPSパネルを採用。接続端子はUSB Type-Cが1基、USB Type-Aが2基、HDMIが1基で、ヘッドフォン・マイク兼用端子も備える。本体重量は約1.64kgで、バッテリー駆動時間は約6時間となっている。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 120U
【メモリ】16GB（DDR4-3200、8GB×2）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢IPSパネル
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
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