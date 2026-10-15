約970gで最大15.5時間駆動！ HP「OmniBook 7 Aero」がプライム感謝祭先行セールで13万3900円

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【Amazonプライム感謝祭先行セール】HP 13.3型ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」をチェック！

HPの13.3型ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、過去価格169,800円から21％オフの133,900円で販売中。

約970gの軽量ボディーでありながら、Ryzen AI 5 340、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。軽量設計だけでなく、パソコンとしての基本構成も充実している。最大15時間30分のバッテリー駆動にも対応し、持ち運びやすさと作業用の装備を両立したモバイルノートPCだ。

①13.3型WUXGA液晶は400ニトの高輝度

13.3型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、非光沢のIPSパネルを採用。輝度は400ニト、色域はsRGB 100％に対応し、最大1677万色を表示できる。リフレッシュレートは60Hzとなっている。

②日本語配列のバックライトと顔認証に対応

キーボードは日本語配列で、バックライトを搭載。ウェブカメラに加えてWindows Hello対応の顔認証センサーも備える。外部ディスプレーへの出力にも対応しており、最大3840×2160ドットの解像度をサポートする。

③Wi-Fi 6E対応でUSB端子とHDMIも装備

通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。USB端子を計4基備えるほか、HDMI端子も搭載。ヘッドホンの接続にも対応する。また、ACアダプターと電源コードが付属し、引き取り修理とパーツ保証を含む1年間の標準保証も用意されている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB SSD（PCIe Gen4 NVMe M.2）

【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200ドット）、非光沢IPSパネル