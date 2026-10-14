20万9980円でRyzen 7＋Radeon RX 9060 XT搭載！ ドスパラ「THIRDWAVE」は32GBメモリ化も半額

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

指定カスタマイズが最大半額、一部特典は早期終了

ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象の新品パソコンで、指定カスタマイズを最大半額で利用できるキャンペーンを実施している。

キャンペーンでは、32GBメモリへの変更や水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加などが対象。ただし、2TB HDDの追加など一部の特典や対象モデルはすでに早期終了しており、利用できるカスタマイズはPCによって異なる。

キャンペーン期間は10月30日(金)10時59分まで。すでに早期終了した特典や対象モデルもあるため、希望するカスタマイズがある場合は、早めに適用状況を確認しておきたい。

Ryzen 7＋Radeon RX 9060 XT搭載PCが20万9980円

THIRDWAVE AD-R7A96G-09W Ryzen7 7700/LEDファン標準搭載モデル

基本構成販売価格:209,980円

対象モデルのひとつが、THIRDWAVEのデスクトップPC「AD-R7A96G-09W」。CPUにRyzen 7 7700、グラフィックスにRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載。16GBメモリと500GB SSDを備える。

周年祭では、32GBメモリへの変更が半額対象となっており、追加28,050円で増量可能。変更後の本体価格は238,030円となる。また、Wi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応する無線LANも、追加料金4,000円で選択できる。