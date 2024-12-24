最大90％オフ！「テイルズ オブ アライズ」「ドラゴンボールZ カカロット」「ゴッドイーター３」など、バンナム人気タイトルがSteamで超お買い得ぅ！

バンダイナムコエンターテインメントは12月24日、同社のダウンロードゲームを最大90％オフで購入できる年末年始セール「STEAM Winter Sale」の開催を発表した。

目玉は「Tales of ARISE」 1628円（63％オフ） 、「ドラゴンボールZ KAKAROT」 1980円（75％オフ） 、「GOD EATER 3」 902円（90％オフ） などになる。

そのほか、25％オフの「ガンダムブレイカー4」、50％オフの「SAND LAND」、75％オフの「ジージェネレーションクロスレイズ」もお買い得だ。詳しいラインアップはセール特設ページまで。

・セール特設ページ（期間：2025年1月3日午前2時59分まで）

https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoWinter

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※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。