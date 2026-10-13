アップル「AirPods Pro 3」が14％オフ！ Amazonプライム感謝祭で3万6800円に

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10月13日から先行セールが始まった「Amazonプライム感謝祭」では同日14時現在、アップル「AirPods Pro 3」のセールを実施中！参考価格から14%オフの3万6800円で買えるチャンス到来です。

AirPods Pro 3は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したカナル型のワイヤレスイヤホン。前世代（AirPods Pro 2）から雑音低減性能がさらに向上したほか、新開発のイヤーチップやワークアウト機能対応の心拍数センサーなどの新要素も用意されています。

AirPodsシリーズでは「AirPods 5」もANCに対応していますが、遮音性を重視するなら、カナル型のAirPods Pro 3がおすすめです。

セール価格はイヤホンと充電ケースの「基本セット」が参考価格から14%オフの3万6800円。iPhoneと簡単にペアリングできる機能もあるので、iPhoneユーザーの初めてのANCイヤホンにも良い選択肢といえるでしょう。