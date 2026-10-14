HPのOffice 2024搭載「OmniBook 3」が7万円以上も値引き！ Core Ultra 5と16GBメモリ搭載で15万9800円

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【Amazonタイムセール】HP 14型ノートPC「OmniBook 3 14-ht」をチェック！

HPの14型ノートPC「OmniBook 3 14-ht」がAmazonでタイムセール対象。参考価格233,680円から32％オフの159,800円で販売中。

Microsoft Office 2024を搭載し、PC本体の装備も充実したモデルが大幅に値引きされている。512GB SSDを備え、14型ディスプレーは1920×1200ドットの解像度に対応。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、文書作成や表計算にも使いやすい。仕事から普段使いまで幅広く対応するノートPCだ。

①Core Ultra 5 225UとDDR5メモリを搭載

CPUにはIntel Core Ultra 5 225Uを採用し、最大4.8GHzで動作。16GBのDDR5-5600メモリとPCIe Gen4対応のNVMe M.2 SSDを搭載する。OSはWindows 11 Homeで、キーボードにはCopilotキーも備えている。

②厚さ約14.8mmの薄型設計と長時間駆動

本体は厚さ約14.8mm、重量約1.4kg。バッテリー駆動時間は最大11時間45分で、45分で約50％まで充電できる急速充電にも対応する。ボディーにはグレイシャーシルバーを採用し、14型ディスプレーは3辺ナローベゼル仕様となっている。

③USB-Cを2基搭載し映像出力にも対応

USB Type-C端子は10Gbps対応を2基搭載し、USB PD 3.1による給電やDisplayPort 1.4による映像出力に対応。USB Type-A端子も2基備えるほか、HDMI 2.1、ヘッドフォン・マイク兼用端子を装備する。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】14型IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）

【Office】Microsoft Office 2024