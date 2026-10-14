Amazonセール情報大紹介！ 第2370回
HPのOffice 2024搭載「OmniBook 3」が7万円以上も値引き！ Core Ultra 5と16GBメモリ搭載で15万9800円
2026年10月14日 14時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 14型ノートPC「OmniBook 3 14-ht」をチェック！
HPの14型ノートPC「OmniBook 3 14-ht」がAmazonでタイムセール対象。参考価格233,680円から32％オフの159,800円で販売中。
Microsoft Office 2024を搭載し、PC本体の装備も充実したモデルが大幅に値引きされている。512GB SSDを備え、14型ディスプレーは1920×1200ドットの解像度に対応。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、文書作成や表計算にも使いやすい。仕事から普段使いまで幅広く対応するノートPCだ。
①Core Ultra 5 225UとDDR5メモリを搭載
CPUにはIntel Core Ultra 5 225Uを採用し、最大4.8GHzで動作。16GBのDDR5-5600メモリとPCIe Gen4対応のNVMe M.2 SSDを搭載する。OSはWindows 11 Homeで、キーボードにはCopilotキーも備えている。
②厚さ約14.8mmの薄型設計と長時間駆動
本体は厚さ約14.8mm、重量約1.4kg。バッテリー駆動時間は最大11時間45分で、45分で約50％まで充電できる急速充電にも対応する。ボディーにはグレイシャーシルバーを採用し、14型ディスプレーは3辺ナローベゼル仕様となっている。
③USB-Cを2基搭載し映像出力にも対応
USB Type-C端子は10Gbps対応を2基搭載し、USB PD 3.1による給電やDisplayPort 1.4による映像出力に対応。USB Type-A端子も2基備えるほか、HDMI 2.1、ヘッドフォン・マイク兼用端子を装備する。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】14型IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）
【Office】Microsoft Office 2024
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