「ドラゴンクエスト」「ポートピア連続殺人事件」生みの親であるゲームクリエイター・堀井雄二氏は10月11日、自身のXで無料のアドベンチャーゲーム「取調室の小宮」を公開した。

堀井氏いわく、かつては物語から絵、プログラムなどを自分で考えて作っていたゲームが、今ではAIに指図するだけで「そこそこ」作れてしまうことにびっくりしているとのこと。今回の作品は「ほんの30分ほど」で制作できたとしている。

ゲーム内容は、とある金庫荒らし事件の容疑者である小宮に取り調べを行い、犯行を認めさせることが目的となる。「質問」→「証拠」で証言との矛盾を論破し、相手の「動揺」パラメータを高めていく流れだ。

これに対しユーザーからは「面白かった」「ポートピア懐かしい」「すぎやま先生ふうに言えば、きっと“30分＋これまでの人生”なんですよね」「堀井さんのゲームを遊んだという手触りがただただ嬉しい」「ちゃんと堀井さんのゲームの味がする」「犯人はヤス」「やはりAIは道具、つまり使う人次第なんだな」など、多数の反響が寄せられていた。

クリアするまでのターン数などでスコア（ランク）も表示され、サクッと遊べることから多くのユーザーが楽しんでいるようだ。この機会にぜひ、プレイしてみては。