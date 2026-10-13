堀井雄二氏がAIを使い、30分で作った推理ゲーム「取調室の小宮」無料公開 「面白かった」「30分＋これまでの人生なんですね」
「ドラゴンクエスト」「ポートピア連続殺人事件」生みの親であるゲームクリエイター・堀井雄二氏は10月11日、自身のXで無料のアドベンチャーゲーム「取調室の小宮」を公開した。
堀井氏いわく、かつては物語から絵、プログラムなどを自分で考えて作っていたゲームが、今ではAIに指図するだけで「そこそこ」作れてしまうことにびっくりしているとのこと。今回の作品は「ほんの30分ほど」で制作できたとしている。
その昔、PCで『ポートピア連続殺人事件』を作った時は、自分で物語を考え、絵も描いて、プログラムもして、ひとりでゲームを作りました。そして今、ＡＩを使えば、絵を描けなくても、プログラムしなくても、ＡＩに指図するだけで、ひとりで、そこそこのゲームを作れてしまいます。ホントびっくりです。ちなみに下のゲームの制作時間は、ほんの30分ほどでしたよ。あ、ブーストするボタンは押さないように。 https://t.co/slczyG52ZQ— 堀井雄二 (@YujiHorii) October 11, 2026
ゲーム内容は、とある金庫荒らし事件の容疑者である小宮に取り調べを行い、犯行を認めさせることが目的となる。「質問」→「証拠」で証言との矛盾を論破し、相手の「動揺」パラメータを高めていく流れだ。
これに対しユーザーからは「面白かった」「ポートピア懐かしい」「すぎやま先生ふうに言えば、きっと“30分＋これまでの人生”なんですよね」「堀井さんのゲームを遊んだという手触りがただただ嬉しい」「ちゃんと堀井さんのゲームの味がする」「犯人はヤス」「やはりAIは道具、つまり使う人次第なんだな」など、多数の反響が寄せられていた。
クリアするまでのターン数などでスコア（ランク）も表示され、サクッと遊べることから多くのユーザーが楽しんでいるようだ。この機会にぜひ、プレイしてみては。
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