新型「Fire TV Stick 4K」が半額の5980円！ テレビからのUSB給電に対応、新デザインのリモコンも付属

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【Amazonプライム感謝祭先行セール】【New】Amazon Fire TV Stick 4Kをチェック！

Amazonの新型「Fire TV Stick 4K」がプライム感謝祭先行セール対象。過去価格11,980円から50％オフの5,980円で販売中。

テレビのHDMI端子に挿せば、電源もテレビのUSBポートから取れるのが新型の特徴。対応するテレビなら電源アダプターを使わずに設置でき、テレビ周りの配線もすっきりする。新しいデザインのリモコンを採用し、テレビの電源や音量調整、番組表の呼び出しまで手元で操作できる。4K映像への対応に加え、設置や操作の手軽さも魅力だ。

①テレビのUSB給電に対応、電源アダプター不要

付属する長さ0.4mのUSB Type-Cケーブルを使って、テレビのUSBポートから給電できる。ただし、テレビによってはUSBポートの電力が不足する場合がある。なお、HDMI延長ケーブルは別売りとなっている。

②新デザインのリモコンで多彩な操作に対応

新しいFire TVリモコンは、手になじむ形状を採用。ナビゲーションリングやホームボタン、再生・一時停止、早送り・巻き戻しの操作に対応する。音声認識ボタンも備え、ショートカットパネルやメニュー、番組表にはボタンひとつでアクセスできる。

③4K HDR10+対応、Wi-Fi 6も搭載

最大4K Ultra HDの映像出力に対応し、HDR10、HDR10+、HLGをサポート。通信にはWi-Fi 6を採用し、ストレージ容量は8GB。Dolby EncodedオーディオのHDMIパススルーにも対応する。本体サイズはHDMI端子を除いて91.5×21.1×14.5mmで、重量は39.4gとなっている。