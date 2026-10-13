109,800円なら、この16型はかなり魅力的⁉ Core i5に16GBメモリーを備えたLenovo「IdeaPad Slim 3」

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【Amazonタイムセール】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CPJP）」をチェック！

Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CPJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格134,800円から19％オフの109,800円で販売中。

約11万円で買える16型ノートとして、なかなか手堅い構成だ。Lenovo「IdeaPad Slim 3」は、512GB SSDを搭載し、大きな画面で複数のウィンドウを開いて作業したり、写真や動画を楽しんだりできる。さらに、テンキー付き日本語キーボードやWi-Fi 7にも対応。自宅で使うメインのノートPCとしても選びやすい一台だ。

①16型WUXGA液晶にIPSパネルを採用

16型ディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度で、アスペクト比16:10のIPSパネルを採用。画面は光の反射を抑える非光沢仕様となっている。CPUにはCore i5-13420H、メモリーには16GBのDDR5-4800を搭載する。

②テンキー付き日本語配列と1080pカメラ

キーボードにはテンキー付きの日本語配列を採用し、Copilotキーも搭載。フルHD（1080p）対応のIRカメラにはプライバシーシャッターを備えている。さらに、Dolby Audio対応のステレオスピーカーも搭載する。

③Wi-Fi 7対応でUSB端子も充実

無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応。USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力をサポートするほか、USB Type-Aを2基、HDMI、SDカードリーダーも備える。バッテリー容量は50Whで、本体重量は約1.68kg。

製品スペック

【CPU】Intel Core i5-13420H

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、非光沢