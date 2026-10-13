NECの12.1型大画面タブレットが4万9800円！ 高解像度液晶に4スピーカー搭載、重さは約530g

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【Amazonタイムセール】NEC 12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」をチェック！

NECの12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」がAmazonでタイムセール対象。参考価格61,380円から19％オフの49,800円で販売中。

NEC製でありながら5万円を切る価格で、大画面を生かした動画視聴やウェブ閲覧を楽しめるのが魅力だ。映像だけでなく音声も本体から再生でき、厚さ6.29mmの設計で持ち運びにも対応。MediaTek Dimensity 6400と6GBメモリを搭載し、ウェブ閲覧時のバッテリー駆動時間は約13時間。自宅でも外出先でも活用できる一台だ。

①2560×1600ドットの高解像度と広視野角液晶

ディスプレーには12.1型のワイドLED液晶を採用し、解像度は2560×1600ドット。画面比率は16：10で、広視野角にも対応する。リフレッシュレートは90Hzで、通常輝度は600ニト。明るい場所では自動調整によって最大800ニトまで高められる。

②Dolby Atmos対応の4スピーカーとステレオマイク

本体にはDolby Atmos対応の4スピーカーとステレオマイクを搭載。バッテリー容量は10200mAhで、動画再生時の駆動時間は約12時間。

③顔認証対応の前面カメラと容量拡張機能

前面には顔認証に対応した800万画素の固定焦点カメラを搭載。背面にはオートフォーカス対応の1300万画素カメラを備える。内蔵ストレージは約128GBで、microSDカードによる容量の拡張にも対応。