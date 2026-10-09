Switch 2 で本格釣り体験！「ぼくと釣り日記」100種以上の魚と駆け引きして大物を釣れ

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「ぼくと釣り日記」は、イマジニアが2026年10月8日に発売したばかりの本格釣りゲームです。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2パッケージ版が、5722円で販売され、売れています（10月9日現在）。ちなみに定価は6578円のため、約850円ほど安くなっています。

本作は、魚の生息域や仕掛けを予測する「探索」と「竿アクション」を融合させた本格釣りゲーム。図鑑で魚の生態を調べ、適切な仕掛けを揃えて挑む奥深い駆け引きが楽しめます。

100種類以上の淡水魚に対応し、浮き釣りやルアー釣り、渓流釣りなど多彩なスタイルを搭載。魚の呪いを解き明かすファンタジー仕立てのストーリーを通じて、自分のペースで魚拓コレクションや大物づくりを堪能できます。

事前準備と推測がカギを握る本格的な釣り体験

単に魚影を狙うだけでなく、図鑑の情報を元に居場所や最適な仕掛けを予測して挑む奥深い駆け引きが楽しめます。

100種以上の淡水魚と多彩な釣りスタイルを搭載

浮き釣り、ルアー釣り、渓流釣りに対応し、時間や天候の変化を感じながら自分のペースで釣りを満喫できます。

釣果を魚拓で記録し大物を目指すコレクション要素

釣り上げた魚はサイズや日時が詳しく記録され、個体差のある魚たちの中からさらなる大物を目指すやり込みが魅力です。

まとめ：貴重な家庭用の釣りゲーム

おすすめしたいのは、「釣り好き」な人です。一般的なゲームには、ミニゲームとして釣りが実装されていても本格的なものはありません。本作は親しみやすいアニメ調グラフィックで、現実の釣り体験に通じる「本格的な釣り」を楽しめます。

一点注意点としては、初代Nintendo Switch版もありますが、解像度が違うのでできればSwitch 2 版がおすすめです。アップグレードやセーブの互換性もないので誤購入に気を付けましょう。

家庭用ゲームでは珍しい、本格的な釣り体験を味わえる新作ゲーム。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。