悪路や雨の日も安心！ ゴアテックス搭載アディダススニーカー

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アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは32％オフセールを開催中で、1万2030円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（10月9日現在）。

本製品は、険しい山道にも対応する軽量で俊敏な防水シューズ。GORE-TEXメンブレンが水の侵入を防ぎつつ蒸れを軽減します。

さらに、Continentalラバーアウトソールを採用し、濡れた路面や滑りやすい地形でも優れたグリップ力を発揮。クッション性に優れたEVAミッドソールにより、足元の安定感と快適さを両立しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX採用で高い防水性と透湿性を実現

水の侵入をしっかり防ぎつつ靴内の蒸れを外へ逃がすため、雨の日や悪路でのハイクでも足をドライで快適に保ちます。

Continentalラバーが高いグリップ力を発揮

タイヤメーカー技術によるアウトソールが、濡れた岩場や滑りやすいトレイルでも確かなグリップ力を提供します。

軽量デザインとクッション性で軽快な歩行をサポート

LIGHTMOTION EVAミッドソールが衝撃を吸収し、起伏のある地形でも安定感のある快適な歩き心地を実現します。

まとめ：滑りにくい確かなグリップ力

おすすめしたいのは、「軽くて安定した靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、滑りにくい靴底でしっかり足元を支え、身体を安定させます。行楽シーズンに足をのばして遠出する用の靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで32％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。