Amazonセール情報大紹介！ 第2361回
約1.98kgのボディーでPCゲームを持ち出す！ RTX 5050搭載のMSI「Cyborg 15」が2万100円引きの17万9700円
2026年10月13日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（C13WEO-1192JP）」をチェック！
MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（C13WEO-1192JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格199,800円から10％オフの179,700円で販売中。
15.6型の画面を備えたゲーミングノートPCでありながら、外出先にも持ち出せるのが特徴。自宅のデスクに置いたままにせず、別の場所でもPCゲームを楽しめる。ゲーム向けのCPUとGPUに加え、144Hz対応液晶や冷却機構も採用。持ち運びやすさとゲームを楽しむための装備を両立している。
①Core i7とRTX 5050でゲームに対応
CPUにはCore i7-13620H、GPUにはGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。メモリは16GB（8GB×2）で、512GBのSSDを備える。メモリとSSDに空きスロットはなく、増設・交換についてはMSI公認サポート店への問い合わせが必要だ。
②144Hz対応の非光沢液晶と冷却機構
ディスプレーは15.6型のフルHD（1920×1080ドット）で、144Hzのリフレッシュレートに対応。非光沢パネルを採用し、狭額縁設計となっている。冷却面では、ファンとCPU・GPUで共有するヒートパイプを組み合わせ、内部の熱を排出する。
③Wi-Fi 6Eと映像出力対応のUSB端子
通信機能はWi-Fi 6Eとギガビット有線LANに対応。USB 3.2 Gen2 Type-C端子を1基備え、映像出力とUSB PDに対応する。さらにUSB 3.2 Gen2 Type-A端子を2基、HDMI端子を1基搭載し、オーディオコンボジャックも用意されている。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-13620H
【メモリ】16GB（8GB×2、DDR4）
【ストレージ】512GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、144Hz、非光沢
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