昼食や夜食に頼れる一杯！ 「緑のたぬき天そば 東」12個がAmazonで30％オフ

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「緑のたぬき天そば 東」12個セットがAmazonで30％オフ

東日本向けのつゆを使用した定番のカップそば、マルちゃんの「緑のたぬき天そば 東 101g×12個」がAmazonでセール販売中です。

参考価格は3,059円のところ、30％オフの2,135円で販売されています。1個あたり約178円と、まとめ買いにうれしい価格です。

「緑のたぬき天そば 東」の特徴

Amazon商品ページより

「緑のたぬき天そば 東」は、かつお節と宗田かつお節のだしをベースに、濃口醤油と砂糖で仕上げた東日本向けのカップそばです。麺はそば特有の歯ごたえと滑らかさを持つ、やや黒めの角刃麺を採用しています。

具材には小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎを使用。小えび天ぷらは、玉ねぎを粉末状にして衣に配合することで、玉ねぎ本来の甘みや旨みを引き出しているといいます。香ばしい小えび天ぷらや、あおさ揚げ玉も特徴です。

また、つゆには細かく砕いたかつお節そのものが入っています。麺重量は72gで、別添の七味唐辛子付き。お湯を注いで3分で調理できます。

まとめ：定番のカップそばをまとめ買いするチャンス！

だしにこだわった「緑のたぬき天そば 東 101g×12個」は、手軽に食事を済ませたいときや、夜食用のストックにも活用できる一品です。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、12個セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。