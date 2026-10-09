「公式ポーン」の配信や、新たなコラボ情報、発売キャンペーンなど最新情報を一挙公開！

カプコンは10月9日、『ドラゴンズドグマ 2』に新たな舞台、新たな物語、新たなプレイ体験を加えた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』をNintendo Switch 2 ／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）にて発売。

価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに5990円。『ドラゴンズドグマ 2』をすでに所持している人向けの拡張DLC『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション』は2990円となる。

※今回初対応となるNintendo Switch 2 版では、本編と新規要素をひとつにまとめたタイトルとして発売中。

●Launch Trailer

URL：https://youtu.be/Q_0L9P8O0qI

■『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』とは

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』は王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しむ『ドラゴンズドグマ 2』に新たな物語や体験を加えた作品。

極北の地「ノルガン」を舞台にしたストーリーコンテンツではハック＆スラッシュで冒険を進める楽しみも加わり、本編エリアには希少な装備が遺された12種のユニークなダンジョンが新たに登場。

さらに、キャラクターエディットには新たな髪型やタトゥーも追加されている。旅の仲間となる従者“ポーン”とともに、無二の冒険へと踏み出そう。

■ハードモードの実装をはじめとした本編アップデートを本日配信！

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の発売に先駆けてアップデートを重ねてきた『ドラゴンズドグマ 2』に向けて、本編の最新アップデート（TU4.0）を配信。

ハードモード※の実装やポーンのスペシャリティの追加、PlayStation 5 Proに向けては「Enhanced PSSR」への正式対応、PCにおける「FSR 3 Frame Generation」の実装、および「DLSS FRAME GENERATION」のマルチフレーム生成への対応など、多彩な要素が加わる。腕に覚えのある覚者は、ぜひ歯応えある冒険へ挑んでみよう。

※Nintendo Switch 2 版にもハードモードは収録されております。

▼最新アップデート（TU4.0）の詳細は公式サイトをチェック！

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/update/

■本日より「公式ポーン」に追加のポーンが登場！ 「カプコン・コレクティブルズ」に登場するキャラクターが追加参戦

ゲーム内でオンラインを介して、世界中のプレイヤーから2人まで借り受けることができる旅の仲間「サポートポーン」。覚者の冒険をサポートポーンとして支えてくれる「公式ポーン」に追加のポーンが加わった。

すでに公開されているさまざまな分野で活躍する著名人が制作した「公式ポーン」に加えて、カプコンの人気キャラクターたちが“おもちゃの姿”で登場するショート映像「カプコン・コレクティブルズ」からも「公式ポーン」が参戦する。

「カプコン・コレクティブルズ」は『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の発売を記念した最新エピソードも公開されているので、ぜひチェックしよう。

戦いをともにする心強い仲間として、旅を彩る友人として、個性豊かな「公式ポーン」を冒険に連れていこう。

※各キャラクターの「公式ポーン」正式英語名称。

※国内ではニックネーム「Leon」「Ruby」「Ryu」で表示されます。

▼「カプコン・コレクティブルズ」最新エピソードを本日公開！

https://x.com/DD_CAPCOM/status/2108409827886248368

■「家庭科のドラゴンズドグマ」が降臨！ 多くの小学生たちの心を奪った「家庭科のドラゴン」とのコラボレーションが実現

多くの小学生たちの“心を奪った”ドラゴンとしてSNSで注目を集める「家庭科のドラゴン」と『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』が夢のコラボレーション。

「家庭科のドラゴンズドグマ」と題して、「家庭科のドラゴン」を手掛けるサンワードが、本作の“理外の竜”を特別に描き下ろした。さらに、コラボイラストを使用したオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンも開催している。

■発売記念SNSキャンペーン開催中！

発売を記念して、「家庭科のドラゴンズドグマ」オリジナルナップザックが40名、Amazonギフトカード5万円分が1名に当たるキャンペーンを開催。「#DD2DA発売」をつけて、本作の感想を投稿すると当選率が2倍にアップ！ ゲームをプレイして、ぜひ応募しよう。キャンペーン期間は、2026年10月21日13時まで。

●賞品

※画像はイメージです。

※本キャンペーンはカプコンが実施するものであり、 AmazonおよびXは実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告無く変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

●参加方法

1. 「ドラゴンズドグマ」X公式アカウント（@DD_CAPCOM）をフォロー

2. キャンペーンポストをリポスト

さらに、「#DD2DA発売」をつけて、本作の感想を投稿すると当選率が2倍に！

▼キャンペーンサイトの詳細はこちら！

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20261008/dd2-releasecp/

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン

ジャンル：オープンワールドアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年10月9日）

価格：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch 2 ／PS5のみ。

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション（DLC）

ジャンル：オープンワールドアクション

配信：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年10月9日）

価格：2990円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※このコンテンツをプレイするには『ドラゴンズドグマ ２』本編が必要です。

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