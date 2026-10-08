『ドラゴンズドグマ 2』既発売のプラットフォームへ向けて、ハードモードの実装をはじめとした本編のアップデートも配信！

カプコンは10月8日、Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）向けオープンワールドアクション『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』について、発売目前となった本作のダークファンタジーな世界観を描く特別映像を公開。

本映像は、プレイヤー＝覚者が挑む新たな冒険や試練を綴ったもの。竜と、竜を討つ宿命を帯びた覚者が繰り返す円環と、その理から外れた異形の存在。そして覚者を待ち受ける新たな試練など、ダークファンタジーな世界観と冒険への期待をさらに昂らせる映像になっている。語り部に声優・俳優の津田健次郎さんを迎えた重厚な一篇をぜひ、チェックしよう。

ゲームの発売日は10月9日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに5990円。すでに『ドラゴンズドグマ2』を所有している人向けへのDLC『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション』は2990円だ。

▼『Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen』スペシャルムービー

URL：https://www.youtube.com/watch?v=jFA_KVQo5uY

津田健次郎（つだ けんじろう）さん

■熟練の覚者にも歯応えある冒険を。

ハードモードの実装を始めとした本編のアップデートを『ドラゴンズドグマ 2』既発売のプラットフォームへ向けて配信！

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』発売にあわせて、『ドラゴンズドグマ 2』既発売のプラットフォームへ向けて本編のアップデートを配信する。6月に実施したユーザービリティの向上、9月に実施したシステム改善に続いて、今回のアップデートではハードモード※の実装と、PlayStation 5 Proに向けては「Enhanced PSSR」への正式対応、PCにおける「FSR 3 Frame Generation」の実装、および「DLSS FRAME GENERATION」のマルチフレーム生成への対応などを行う予定だ。腕に覚えのある覚者は、ぜひ歯応えある冒険へ挑んでみよう。

※Nintendo Switch 2 版にもハードモードは収録されております。

▼最新アップデート（TU4.0）の詳細は公式サイトをチェック！

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/update/

■『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』 各機種で予約受付中！

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』は、現在予約受付中。ダウンロード版には予約特典として、パッケージ版には早期購入特典として“極北の地での装い 「ノルガン着飾りセット」”をプレゼント。ぜひ手に入れよう。

※今回初対応となるNintendo Switch 2 版では、本編と新規要素をひとつにまとめたタイトルとして発売いたします。

※新規要素は、PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）ではエクスパンションDLCとしても配信いたします。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン

ジャンル：オープンワールドアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年10月9日

価格：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch 2 ／PS5のみ。

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション（DLC）

ジャンル：オープンワールドアクション

配信：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年10月9日

価格：2990円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※このコンテンツをプレイするには『ドラゴンズドグマ ２』本編が必要です。

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